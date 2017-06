La broma machista del expresidente Piñera

"Bueno muchachos, me acaban de sugerir un juego muy entretenido. Es muy sencillo: todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. ¿Qué les parece muchachos?", expresó Sebastián Piñera, para luego cerrar la actividad y despedirse de los asistentes.







En un país donde el aborto todavía está prohibido en todas las circunstancias, recién se tramita en el Congreso una ley que castigue el acoso, y donde se han producido unos 37 feminicidios en 2017, la broma de Piñera ha sido condenada desde diferentes sectores.







"Una violación es expresión de la mayor violencia contra las mujeres. Bromear con eso es despreciarnos a todas y no es aceptable", escribió la Presidenta, Michelle Bachelet, en su cuenta Twitter sobre el comentario







Las dos mujeres presidenciables, la democristiana Carolina Goic y la periodista Beatriz Sánchez, del Frente Amplio, criticaron también en la red social el intento de broma.







"Un candidato presidencial no puede jugar con la violencia de género. Sebastián Piñera debería disculparse con las mujeres por su mal chiste", señaló la representante de la Democracia Cristiana.







En tanto Sánchez, de la nueva coalición de izquierda, señaló que el machismo de Piñera retrata su mirada del país y que por eso ella es la candidata feminista, por la igualdad entre hombres y mujeres.







Aunque algunos dirigentes del bloque político de derecha Chile Vamos defendieron a Piñera y acusaron de oportunismo político, las críticas han sido generalizadas.







El candidato presidencial del oficialismo, el senador Alejandro Guillier, recordó un polémico incidente en diciembre pasado, cuando se hallaba en el escenario en la cena de la Agrupación de Exportadores de Manufacturas (Asexma) y regaló una muñeca inflable al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.







La figura estaba desnuda y tenía un cartel tapándole la boca donde se podía leer: Para estimular la economía.







La fotografía de la premiación, donde todos aparecían riéndose, generó un intenso debate en Chile sobre el alcance del machismo y obligó a los protagonistas de la fotografía a ofrecer disculpas públicas por lo sucedido y provocó la condena de los principales representantes del país.







"Mi señora no me habló durante tres días a propósito de un desgraciado incidente del que fui testigo y reaccioné de la manera más estúpida del mundo, por una broma que se quiso hacer de mal gusto y yo me reí, la famosa muñeca inflable", señaló Guillier sobre la broma de Piñera.







El ex Presidente se excusó a través de su cuenta de Twitter, aunque indicó que la polémica se está usando con fines electorales.







"Me disculpo por una mala broma que no afecta mi aprecio y respeto por todas las mujeres. Lamento el aprovechamiento político que ha generado", apuntó.