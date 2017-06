Rusia atacó sistemas de 21 estados de EU

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, por sus siglas en inglés) informó que fueron 21 los estados cuyos sistemas electorales fueron atacados por Rusia durante la elección presidencial de 2016.



"Tenemos pruebas de que sistemas relacionados con la última elección en 21 estados fueron blanco (de ataques)", afirmó Jeanette Manfra, subsecretaria de seguridad y comunicaciones de la Dirección Nacional de Protección y Programas del DHS.



Manfra hizo la revelación durante su testimonio hoy ante el Comité de Inteligencia del Senado, pero especificó cuáles son esos 21 estados.



Anteriormente, las autoridades informaron que las bases de datos electorales en Arizona e Illinois fueron exitosamente violadas por hackers extranjeros.



No queda claro si alguno de los sistemas electorales restantes también padeció lo mismo.



"Prefiero no entrar en esos detalles en este foro", explicó Manfra al ser cuestionada sobre qué estados tuvieron datos intervenidos.



La funcionaria señaló, no obstante, que los encargados de sistemas electorales en los estados están conscientes de que fueron objetivo de un hackeo y que todas las entidades a las que se les robó información también están enteradas.



El comité convocó a declarar hoy a varios funcionarios como parte de la pesquisa sobre el ataque a los sistemas electorales estadounidenses, la cual forma parte de una investigación más amplia sobre la injerencia rusa en las elecciones.