Se van a paro 80 Centro de Salud en Oaxaca

Médicos, enfermeras y personal de servicio de la Jurisdicción Sanitaria número 6, Sierra, de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), iniciaron un paro de labores indefinido, ante el nulo abasto de medicamentos e insumos.



Desde hace tres meses las farmacias de más de 80 centros de salud están sin medicinas del cuadro básico como Paracetamol o Ambroxol, ni para atención de enfermedades crónico degenerativas, señalaron.



"No hay analgésicos, antibióticos. No tenemos ni guantes y alcohol ", denunciaron los trabajadores de salud, quienes ayer martes comenzaron con su jornada de protesta con la "toma" del edificio de la Jurisdicción en la centro del municipio de Tlacolula de Matamoros, a 30 kilómetros de la capital.



Las clínicas de los distritos de Ixtlán, Yautepec, Tlacolula, Villa Alta y zona Mixe permanecen cerrados. En algunos casos sólo con la atención de personal becario.



"El desabasto lo arrastramos desde hace mucho, en diciembre se complicó, pero desde hace tres meses no hay nada", afirmaron los inconformes.



En la mayoría de los centros de salud tampoco se cuenta con tiras reactivas para medir la glucosa de la sangre para las personas que padecen diabetes.



A la fecha, el abasto por medio de la compra consolidada no se realiza para esta Jurisdicción Sanitaria.



A la manifestación de los trabajadores de los SSO se unieron las brigadas del programa social Prospera, pues también carecen de medicamentos e insumos.



Son 15 brigadas móviles que también pararon sus servicios.