También entre parejas hay espionaje

¿Has sentido que no confía en ti? No sólo insiste en saber tu contraseña del celular, sino que le gusta saber lo que ves en Facebook. Dice que es mera curiosidad, pero sabes que siempre está al tanto de lo que haces y ves.



Tal sea mera curiosidad: 43% de las mujeres admite haber espiado a su pareja, esto según una encuesta reciente hecha a más de mil hombres y mujeres por Online Spy Shop, especialistas en equipo de vigilancia del Reino Unido.



Lo peor del caso es que el 58% de las mujeres dicen que ni siquiera confían en sus parejas… mientras que sólo el 21% de los hombres sintieron lo mismo.



¿A qué se refieren con espiar? Casi el 40% de las mujeres admitieron haber espiado a su pareja a través de mensajes de texto y Whatsapp, mientras que el 19% hace una llamada cuando sus parejas están fuera de casa. El 18% ha entrado a las cuentas de redes sociales de sus parejas y el 16% ha checado su historial de GPS.



Por fortuna, 41% de las mujeres dijo jamás haber espiado a su pareja. ¿Será verdad o mentira?



Mientras tanto, 16% consideraría hacerlo si creen que el otro está cometiendo una infidelidad. Y es que la gente va a tomar medidas drásticas cuando hay sospechas, especialmente ahora en día que hay muchas herramientas para hacerlo.



La gente que espía a su pareja lo hace para confirmar que el otro le está mintiendo. Así como un investigador necesita evidencia para culpar a alguien que cometió un crimen, una mujer que espía siente que necesita algo más que su intuición para probar que su pareja no es inocente.



Y aunque no tengas nada que ocultar, no es algo que debas tomar a la ligera; el hecho de que te espíe es una invasión a tu privacidad… algo que no debería ocurrir nunca, a menos que se tenga tu consentimiento.