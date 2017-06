Denuncian trabas

Dos concesionarias del transporte público de Salvatierra de las rutas División del Norte, Emenguaro, San Juan, Janicho, Santo Tomás, Central y Colonia Guanajuato denunciaron trabas por parte de la Secretaría de Ayuntamiento para que no les otorguen sus concesiones mismas que fueron ganadas en un juicio al propio secretario de ayuntamiento.

Comentan que hay dos dictámenes que se han ganado en el Contencioso Administrativo y un amparo promovido por el secretario de Ayuntamiento, Marco Tulio, en su momento se acreditó como representante de la ruta de TRADESA (transporte de Salvatierra), “los dos dictámenes los hemos ganado”, dijeron las concesionarias.

“La traba que hemos visto por parte del municipio para que nos otorguen nuestras concesiones como debe de ser es por el mismo Secretario de Ayuntamiento.

Mientras, no les van a informar

“En dirección de Jurídico nos han dicho que mientras el Secretario no promueva y no realice el dictamen en sesión de Ayuntamiento y lo pase como punto de sesión no se nos va a otorgar ni se nos va a hacer de nuestro conocimiento qué es lo que necesitamos para que se otorgue como debe de ser formalmente el documento”, comentaron.

Comentaron que las 13 concesiones que estuvieron en pleito legal, 10 están trabajando y tres están si trabajar.

Asimismo, las concesionarias Katherin Lizett Rico Gonzáles y Paula García García, comentaron que la empresa TRADESA trabaja algunas unidades con placas particulares sin especificar cuántas, al igual que ellas ya que al no tener el otorgamiento de la concesión “la documentación se mandó al municipio y aquí no se ha dado nada”.