ASTERISCOS

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Guanajuato le impuso a la empresa de lácteos Lala, la irrisoria cantidad de 200 mil pesos como sanción por encontrar niveles por arriba de lo permitido de contaminantes en su descarga.

Fue a principios de junio cuando la Profepa ‘se alzó el cuello’ por clausurar la descarga de la empresa, ubicada en Ciudad Industrial, en Irapuato, y que desde hace mucho contamina el río Temascatio, junto a otras empresas en el mismo complejo industrial.

El delegado de Profepa en la entidad, José Isaac González Calderón es muy crítico siempre, sobre todo con el Gobierno de Guanajuato, pero esta vez parece que le ‘tembló la mano’ porque terminó por imponer una ‘multita’ a la empresa.

Lo peor, es que la contaminación del río Temascatio no se acaba, ni con ellos ni con Danone, que aun y con plantas de tratamiento, siguen contaminando a tal grado que este afluente es de los puntos rojos... ¡en el País!

Quienes andan con un nudo en la garganta son los beneficiarios de proyectos productivos entregados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el periodo de Claudia Navarrete Aldaco como delegada, quienes fueron denunciados por la dependencia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y que ahora, o pagan o se van a la cárcel.

Ese es el caso de varios de los beneficiarios, que por confiar en operadores del PRI en el estado, se fueron con proveedores que les jugaron chueco y presentaron facturas apócrifas al SAT y que ahora, serán los que deban pagar los platos rotos, porque si no, les darán prisión preventiva, ya les dijo la PGR.

Lo chistoso es que no se habla de denuncias contra los proveedores y, tanto la PGR como Sedesol, no quieren soltar más información y sólo van dando ‘de a poquito’ sobre los acuerdos que entablaron con los beneficiarios, que van sumando de a poco, miles y miles de pesos.

Hacía mucho que no veíamos en un acto público al regidor Israel Herrera tan cercano al alcalde Ramón Lemus como en los viejos tiempos.

Ayer el indignado regidor que muy en contra de su voluntad tuvo que renunciar a ser el presidente de la Comisión de Movilidad, luego de sus formas no agradaron a los transportistas, andaba muy sonriente junto a Lemus durante la presentación del programa “Nuestra Celaya limpia”.

Se había dicho que la relación entre el regidor y el alcalde estaba rota, pero ¿será que ya hay una reconciliación que hasta Herrera va a los eventos oficiales, donde ya no veíamos desde entonces?

Hay quienes afirman que Herrera no se manda solo, aunque es su momento hizo cuantos berrinches quizo. ¿Será?

Los que no se quedaron callados aprovechando las aguas revueltas, fueron los diputados de oposición, reclamaron al gobernador Miguel Maárquez que no evada más su responsabilidad de garantizar la seguridad de los guanajuatenses; Beatriz Manrique hasta le echó en cara que ya se le apoyó todo lo que quiso, y aún no hay resultados.