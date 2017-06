Sinhue, Fernando, ¿Andrade?

Conforme se acerca el proceso sucesorio en Guanajuato los pleitos al interior del PAN arrecian. Como ya todos lo hemos visto, el gobernador Miguel Márquez está impulsando al Secretario de Desarrollo Social y Humano Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. El joven panista ya se ha desempeñado como diputado local y federal y actualmente ocupa la cartera que el propio Márquez tuvo a su cargo antes de ser candidato a gobernador.



Al principio de la administración, todo indicaba que era Éctor Jaime Ramírez Barba el favorito del gobernador. El médico y experimentado político es el actual líder de la bancada del PAN en el congreso local, ya fue diputado federal y ha sido en dos ocasiones secretario en administraciones panistas. Sin embargo, el apoyo de Márquez hacia Sinhué es evidente y algunos dicen que hasta descarado. Más allá de las preferencias de Márquez, creo que es un error político, un error de cálculo que puede costarle caro, me explico. Al hacer tan evidente su respaldo a Sinhué, está provocando que de manera natural el titular de la SEDESHU se desgaste a paso acelerado pues lo convierte en el blanco de sus adversarios políticos. Es por ello que tenía la teoría de que quizá la atención se esté desviando con Diego Sinhué para que de manera inesperada aparezca Éctor Jaime como el ungido del gobernador, pero al parecer, Éctor Jaime habría dicho en corto que no buscará la nominación del PAN.



Por su parte, el ex gobernador Juan Manuel Oliva está impulsando al senador Fernando Torres Graciano como su gallo para el gobierno estatal. Torres Graciano ya se desempeñó como diputado local, dirigente del PAN en Guanajuato y fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional de su partido. En el pasado, no hubiera tenido duda que el favorito del gobernador en turno se convertiría en el próximo mandatario estatal, pero tener como operador político a Juan Manuel Oliva no es tema menor, creo que Torres Graciano tiene posibilidades reales y si la candidatura se define entre estos dos frentes, seguramente saldrán chispas, lo que podría provocar una ruptura al interior de los azules.



Ante este panorama, una fuente al interior del PAN me dice sotto voce que se está analizando una tercera vía que agrade a ambos grupos. La opción sería el dirigente del PAN en Guanajuato Humberto Andrade Quezada quien también fue diputado local, diputado federal y senador. Andrade sería la carta que concilie entre los grupos del gobernador Márquez y del ex gobernador Oliva y a Sinhué le ofrecerían la candidatura a la presidencia municipal de León, ¿será?.



