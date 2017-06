Hace historias con conciencia

Con un tema sensible que atañe a la sociedad actual, el director mexicano Michel Franco espera que “Las Hijas de Abril” tenga el mismo (o supere) el impacto de su anterior filme “Después de Lucía” (2012).

Este viernes llega a las salas de cine de la ciudad la historia de Valeria (Ana Valeria Becerril), una adolescente de 17 años que está embarazada. Junto con su media hermana Clara (Joanna Larequi), viven en Puerto Vallarta, y ambas se han mantenido alejadas de de su madre Abril (Emma Suárez). Ante la presión económica, deciden llamarla, decisión que más tarde lamentan.

En entrevista vía telefónica con am, Michel Franco habló sobre el tema y el reconocimiento que esta producción obtuvo en el reciente Festival Internacional de Cine de Cannes.

“Vi a una adolescente embarazada en la calle y empecé a pensar en lo difícil que iba a ser (su vida) y en todo lo que le venía por delante; en cómo era su vida para que la llevara a esa situación. Me pareció interesante justo que en mi película, Valeria quiere ser mamá y, ése fue el punto de partida, combinado con observar a estas mujeres y hombres, y esa necesidad de mantenerse joven para así competir con los hijos, no querer aceptar que el tiempo ya ha pasado. El guión me llevó más de año y medio, masomenos”, compartió.

Franco ha sido premiado en el Festival de Cine de Cannes en tres ocasiones. En 2012 ganó la sección Una Cierta Mirada por “Después de Lucía”. En 2015 “Chronic” ganó como el Mejor Guión y este año, de nuevo triunfó en Una Cierta Mirada con su cinta de estreno, sin embargo, lo que espera de México es la aceptación de los espectadores.

“En México todos hablan de ‘Después de Lucía’, y el tema del bullying se trató después de la película. La atención que mi trabajo ha recibido fuera, ha ayudado a que también en México la gente se sienta muy orgullosa y vamos a ver que suceda lo mismo con ‘Las Hijas de Abril’, a juzgar de la reacción que hubo en la premiere y que están pidiendo más copias, creo que lo vamos a lograr”, destacó.

Tal como ocurrió en “Después de Lucía”, el cineasta recurrió una vez más a locaciones en Puerto Vallarta.

“Quería filmar otra vez en el mar y me gustó mucho la experiencia con ‘Después de Lucía’, porque y hay una clase media interesante ahí, no sólo turístico y eso me parece interesante para situar ahí a mis personajes”, explicó.

Uno de los tantos atractivos de “Las Hijas de Abril” es la actuación de la española Emma Suárez, quien pasó de ser ‘La Chica Almodóvar’ a ser ‘La Chica Franco’.

“El guión le llamó mucho la atención, pero dijo que si el director estaba loco, hubiera sido difícil trabajar con él, es decir, trabajar con material tan sensible, pero ya platicando con ella, agarró confianza y los dos nos entendimos rápido. Apenas la busqué a finales de septiembre, porque tenía pensado filmarla en Estados Unidos, pero hubo un punto en que cambié de opinión y preferí hacerla en México, por eso busqué a Emma Suárez”, explicó.

Después de “Chronic”, Michel decidió repetir la fórmula con Tim Roth, pero ahora en la producción, decisión con la que se siente orgulloso.

Con casi 40 años de edad, Michel es el cineasta del momento. Ha sido reconocido por sus trabajos como guionista, productor y por supuesto, director.

Hace casi una década, Michel debutó en el cine con “Daniel y Ana”, luego vinieron los reconocimientos por “Después de Lucía” y “A los ojos”, proyectos con los que ha mostrado seguir una línea distinta a lo que se ve en el cine.

Celebran la premiere

Ana de la Reguera, Billy Rovzar, Arath de la Torre, Eugenio Caballero y hasta Xavier López ‘Chabelo’ fueron algunos de los famosos que acudieron al estreno en México de “Las Hijas de Abril”, de Michel Franco.

“Súper contenta de estar en la premier. Me muero de ganas de ver la película y siempre le va a él tan bien en el extranjero que cómo no estar aquí apoyándolo”, dijo De la Reguera.

Franco espera conmover al público en las salas de cine, y no tanto a la crítica especializada.

Esa misma opinión la comparte Ana Valeria Becerril, la novel actriz que protagoniza la producción.

“Estoy súper emocionada por que la gente la vea, creo que la va a recibir bien. Estoy más emocionada que en Cannes.

“Nos fue súper bien en Cannes, la gente nos recibió súper cálido, pero aquí creo que me importa mucho más la opinión de la gente mexicana, de la gente que conozco y de los que sé que aquí en México le va a pegar de cierta forma”, expresó la joven.

A dicho estreno también asistieron otros famosos como Claudia Lizaldi, Ana Victoria y Mónica Huarte, entre otros.