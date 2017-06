Jaitovich, un piloto con causa

Israel Jaitovich está de visita en para promocionar su participación como piloto en la carrera Nascar Peak México; así como sus proyectos en televisión.

El productor, actor y piloto, reveló en entrevista con am, algunas de las propuestas que tiene para Televisa.

“Teníamos un proyecto en barra de comedia para el Canal 2 que se llamaba 'La Neta del Planeta', que es un noticiero cómico que se hizo con Cecilia Galeano, que también está en stand-by; lo que sigue vivo, es lo que ya estaba vivo como 'Doble Sentido' que cumplimos 10 años este septiembre, que se llamó 'Desmadrugados' luego 'Estrellados', pero es el mismo programa. También tenemos 'La Cantina del Tunco' en Bandamax, que ya llevamos 7 años con ella”, comentó.

Sobre el porqué no han madurado las propuestas que presentó, Israel respondió:

“Han cambiado ejecutivos cada 3 semanas, sobre todo los que ven la barra de comedia. Hay muchos movimientos de cabezas en esta reestructura que tiene Televisa y eso afecta directamente a los proyectos que ya estaban por salir, pero no es nada personal, es una reestructura”, explicó.

El 2018 será clave para la salida de algunos de estos programas.

“Siento que cuando van a venir los problemas es el año que entra; se vivió un año de planeación y lo que sigue es ejecutar, y ahí es cuando vamos a ver de qué estamos hechos todos”.

Con más de 32 años en la actuación y 30 corriendo autos, Israel ya no ve su vida de otro modo.

“Tuve la buena o mala suerte de saber, a los 14 años, a qué me iba a dedicar toda la vida. Ya no contemplo mi vida de otra manera”, respondió.

Pasión por la velocidad

Jaitovich resaltó su papel de piloto en la Nascar Peak México, proyecto que lleva casi 20 años de existir.

“Venimos con la quinta carrera de la Nascar Peak Mexico, que significa la mitad de la temporada. León es una pista que el año pasado fue mi mejor resultado y ahora vengo con otro equipo, con un poquito más de presupuesto... eso me tiene mucho muy motivado”.

Las carreras son a beneficio del proyecto social “Corriendo por México” el que lleva 18 años de realizarse, y que en esta ocasión pretende beneficiar a más de 2 mil niños.

“Entregaremos más de 2 mil lentes, 400 becas con Fundación Televisa, y 35 diversos tratamientos médicos, para niños con Cáncer con la fundación ALUCA”, compartió.

Corriendo Por México es una iniciativa que funciona a través de patrocinadores, y no de personalidades públicas.

“Es un proyecto que llevo haciendo 18 años y que hemos hecho de todo. Muchos periodistas tienen otro formato respecto a esto, me refiero a que a mí no me sirven los actores, sino gente con dinero, patrocinadores, que nos permitan en lugar de ayudar a mil niños, ayudar a 3 mil”, finalizó.

La carrera se realizará este viernes, sábado y domingo en el Autódromo de León. Los accesos tiene un costo desde los 80 pesos.