Entra el grito de mexicanos a guía discriminatoria

La Football Against Racism in Europe (FARE Network) incluyó el grito de "puto" en su Guía Global sobre Conductas Discriminatorias en el Futbol Mundial.

Dicho organismo es el que en 2014 se inconformó con la FIFA por la expresión que considera discriminatoria y la cual ahora incluye en su catálogo junto a palabras como "gorila", "negro", "maricón", "marimacho" y "gitano", así como los "ruidos y gestos simiescos" y la "cara pintada de negro".

Acompaña dichos vocablos de su respectiva definición, como en el caso del "puto": término denigrante utilizado en algunos países de Hispanoamérica contra los homosexuales o varones que no responden al patrón convencional de género.

La guía incluye una sección de prácticas discriminatorias por países y en el caso de México destacan el "¡Eeeeh, puto!", "Chango" y "Negro muerto de hambre".

Una portavoz de la FARE Network detalló a CANCHA cómo operan durante la Copa Confederaciones.

"Existirán tres observadores por partido, un observador por cada equipo y el tercero que observará los incidentes de discriminación que podrán ser perpetrados por hinchas rusos.

"Los observadores son expertos en cuestiones de discriminación-antidiscriminación, derechos humanos, futbol y comportamientos de los hinchas en sus países", informó.