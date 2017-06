Pereyra está listo para ponerse a prueba

Luego de la poca participación en el Clausura 2017 por lesiones o problemas extracancha, el argentino Jorge Pereyra asegura que está listo para ponerse a prueba en el siguiente torneo.

"Me están poniendo de delantero, vinieron buenos jugadores que hacen que sea una competencia sana, eso es importante", señaló en conferencia de prensa.

"Lo que me hacía falta era una buena pretemporada, ahora los amistosos dirán si juego o no", indicó.

El delantero de 23 años, quien está de préstamo por un año, dijo que su segundo hijo nació aquí por lo que le da ánimo.

"Al principio me costó acostumbrarme a México, ahora me siento bien físicamente y siento que será un buen torneo. Estoy acoplado", señaló.

En el Clausura 2017, los jugadores de León que destacaron en la tabla de goleo fueron Mauro Boselli con 7 goles y Elías Hernández con 5 tantos, por lo que Pereyra tendrá una oportunidad más en el siguiente torneo para ganarse su lugar, luego de su poca participación.

