*** NERVIOSOS



Los empresarios de Red Recolector andan muy nerviosos, conforme avanzan las horas para que el Municipio reponga el fallo de la licitación para la recolección de la basura, los regios insisten en llegar a un acuerdo.



* NEGOCIADORES



Los abogados de Red Recolector han buscado reuniones con funcionarios municipales, para evitar que les quiten el contrato.



* NO HAY FORMA



El problema es que Ricardo Hinojosa y Horacio Montenegro, abogados de Red Recolector, se han topado con pared pues la instrucción del alcalde es que el tema se atienda únicamente como lo ordenó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con la reposición del fallo.

***¡AGUAS!



Los que se llevaron ayer un buen susto fueron ayer fueron los funcionarios y ciudadanos que asistieron a una entrega de reconocimientos que encabezó el alcalde Héctor López Santillana en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez, quien por poco resulta lesionado.



*ABAJO



Resulta que a medio discurso al Alcalde casi le cae encima el ciclorama que se puso en el templete, que se usa regularmente en todos los eventos públicos.



*SE SALVA



Parece que el viento y una mala colocación de la escenografía provocaron el incidente, por suerte López Santillana mientras daba su discurso se movió unos metros y eso evitó que la estructura de madera le cayera encima.

*** VISITAS FEDERALES



El gobernador Miguel Márquez Márquez tuvo ayer agenda privada, viajó a la Ciudad de México y se reunió con dos funcionarios federales, Óscar Raúl Callejo Silva, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior de la SEP.



*REVISAR LA TAREA



En el tema educativo el Gobernador trató varios temas con el representante del Gobierno Federal, todos enfocados en ampliar la cobertura en el nivel medio superior en la entidad y las metas logradas hasta el momento.



*CRECE DEMANDA



De acuerdo con estimaciones de las autoridades estatales en Guanajuato la burbuja poblacional indica que hay una demanda de 20 mil estudiantes adicionales que buscarán espacios en la preparatoria.



*NUEVOS PROYECTOS



De allí que uno de los temas que se abordó fue la posibilidad de abrir un centro interindustrial en el estado para atender a los estudiantes e instituciones que participan en el sistema dual y de emprendimiento en la entidad.



*COBERTURA



La meta, según informó ayer por la tarde el Gobierno del Estado, es lograr una cobertura del 80% de bachillerato en esta Administración, que concluye en el 2018.



*SUERTUDO



Por lo que respecta al segundo encuentro, fue una casualidad, en realidad no estaba programada una reunión entre el gober y el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Óscar Raúl Callejo Silva, pero resulta que coincidieron en el mismo lugar y Márquez Márquez no perdió la oportunidad de plantear los pendientes que tiene Guanajuato con esta dependencia federal.



*ACUERDOS



El breve encuentro sirvió para que acordaran que cuanto antes Guanajuato, a través del secretario de Obra Pública Arturo Durán, envíe la lista de proyectos que están pendientes, esto con el fin de darse seguimiento y pronta salida.

***CAMBIOS EN LA AGENDA



Diputados de la Junta de Gobierno y Coordinación Política evitaron dar su habitual conferencia de prensa al término de sus reunión, y esto fue porque determinaron receso hasta el día de hoy para retomar el apartado de asuntos generales.



*LAS EXCUSAS



El pastor de los diputados del PAN y presidente de la Junta de Gobierno, Éctor Jaime Ramírez Barba, aseguró que el largo receso fue decretado porque se requería de más tiempo para trabajar en la redacción de la convocatoria para elegir a los nueve integrantes de la comisión de selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.



*FALTA DE ACUERDOS



Pero la realidad es otra, tuvieron que decretar receso porque no alcanzaron los acuerdos para suscribir la Ley Orgánica del Ministerio Público, relacionada con el nombramiento del fiscal anticorrupción.



*POCO TIEMPO



Resulta que el PAN llegó con una propuesta sin consultar a ninguna otra fracción parlamentaria y como era de esperarse los diputados de la oposición se negaron a firmarla. El problema es que el tiempo apremia, pues esta legislación debe aprobarse a más tardar el 19 de julio, día en que entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción en todo el país.

***PIDEN CUENTAS



La Comisión Permanente en San Lázaro aprobó un dictamen con punto de acuerdo propuesto por la diputada guanajuatense Karina Padilla para exhortar a la Semarnat, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, a la PGR y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que agilicen la investigación que está efectuando sobre la explosión e incendio en las instalaciones de Pemex en Salamanca, en marzo de este año.



*DAN PLAZO



En un plazo no mayor a 15 días naturales, el Gobierno Federal a través de las áreas involucradas deberá presentar un informe a los diputados sobre el resultado de las investigaciones de esta explosión que provocó la muerte de ocho personas.



*A MEDIAS



Los legisladores del PRI y del Partido Verde rechazaron incluir un exhorto al Ejecutivo Federal para que a través de las dependencias correspondientes, “aplique a cabalidad y con responsabilidad los recursos anunciados y asignados para la reconfiguración, mantenimiento y operación segura de la Refinería Salamanca (RIAMA)”.



*NEGADOS



Ese exhorto, también contemplaba exigir al Gobierno Federal que se garantice la reparación del daño y establezca medidas para que no continué afectándose el ambiente ni poniendo en riesgo la salud de los habitantes de Salamanca.



*APOYO PANISTA



La exigencia de aprobar esta parte del exhorto al Ejecutivo federal también estuvo a cargo del diputado federal Miguel Ángel Salim Alle, pero los diputados del PRI y el Verde no lo apoyaron.