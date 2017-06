Corredor Industrial

Fabricación diversa.

Diferentes marcas de calzado, ropa y accesorios, fabrican productos ‘a la medida’, pero que una armadora de autos tenga la capacidad de manufacturar diversos modelos en una misma planta sí que sorprende.



En abril de 2015 se informó que Toyota traería a Apaseo el Grande la nave industrial más grande de su grupo, que se distinguiría por su avance tecnológico y que el auto a producir sería el más vendido en Estados Unidos, que es el Corolla, pero no se mencionó que tendría capacidad para producir lo mismo un Camry, Tacoma o la RAV4.



El dato fue informado por el gobernador Miguel Márquez Márquez, recién desempacado de territorio nipón.



“Van a romper con el esquema tradicional. Antes, en las plantas era por ejemplo Toyota Camry, y eran fabricados puros Toyota Camry los que se fabricaban; ahora no, puede ir un Camry, un Corolla, pueden producir la Tacoma, la RAV 4, etcétera; casi, casi van a ser pedidos a la medida”, dijo el mandatario estatal.



De esta forma, Toyota Guanajuato romperá el sistema tradicional de carrusel de un solo modelo para ofrecer una gama de opciones.



Un tema que dejó iniciado, aclarando que serán los directivos de Toyota los encargados de ampliar la información, es que en los terrenos de Toyota no solamente funcionará la armadora, sino también parte de sus proveedores, un esquema utilizado, por ejemplo por Nissan en Aguascalientes.



En Guanajuato ya existen 6 compañías del grupo Toyota: Hino Motors y Denso en el GPI; Aisin Seiki en el Parque Marabis de Comonfort; Toyota Boshoku y Toyoda Gosei en Castro del Río de Irapuato.

Con la mira puesta.

Felipe Briones Soto, propietario de Siasa Air ubicada en León y presidente del Clúster Aeroespacial de Guanajuato, podría anunciar la construcción de una planta para la fabricación de componentes y ensamblaje de aeronaves, pero la inversión no sería para el estado, sino para Aguascalientes.



El empresario se reunió con Alberto Aldape Barrios de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec) estatal, para compartirle que su proyecto rondaría los 35 millones de dólares y constaría de tres fases a construirse en los próximos 5 años.



Además de la planta de manufactura, la inversión tendría un prototipo para entrenamiento militar, un Colegio Aeronáutico como el de León y un centro de mantenimiento para naves.



A su proyecto no le dijeron que sí, pero tampoco que no, y en los siguientes meses será analizada la viabilidad del mismo.

En el podium.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de José Antonio Meade, presentó su Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas 2017, en el que Guanajuato aparece como el tercer sitio con mejores cifras en México.



En el nivel estatal, el diagnóstico presentó que el promedio nacional aumentó en más de cinco puntos, pasando de 60.1 a 65.3%.



Las cinco entidades con mayor porcentaje son: Estado de México con 96.8%; Baja California 95.8%; Guanajuato 94.7%; Yucatán 88.5%; y Puebla con 84.7%.



En el lado opuesto, los cinco estados con cifras más negativas fueron Durango, Veracruz, Guerrero, Colima y Baja California Sur.



En coordinación con las 32 entidades y una muestra integrada por 62 municipios y dos demarcaciones territoriales de la CDMX, la SHCP realiza desde 2006 este diagnóstico para conocer el nivel de capacidades en los ámbitos de la gestión del gasto, así como el estado actual de la implantación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en los gobiernos.

Ya hay fecha.

En agosto se pondrá la primera piedra del próximo Complejo de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Bajío-Ciatec en Guanajuato Puerto Interior.



El centro, que tendrá una inversión de 700 millones y entre sus espacios habrá un laboratorio automotriz y una planta de investigación de bioturbosina, ocupará un espacio de ocho hectáreas, en alianza con Guanajuato Puerto Interior, y se ubicará al lado de la aduana, la Secretaría de Innovación y el C5.



La instalación del complejo está programada en tres etapas, a desarrollarse a lo largo de nueve años.



La siguiente semana, el pleno del Congreso del Estado votará para modificar el decreto que consideraba el uso del terreno en un inicio para la construcción de la aduana.