Se blindan unos cuantos

Durante 2016, en Guanajuato se vendieron 15 unidades blindadas en todas las distribuidoras del estado, compartió Arturo González Palomino, titular de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores del estado de Guanajuato (AMDA).



“En comparación con el resto de la República vamos abajo en temas de blindaje, no se piden muchas unidades blindadas. Hace diez años no pensábamos comprar un vehículo blindado”, dijo.



Actualmente algunas agencias ya entregan los automóviles equipados con este sistema de seguridad.



Tal es el caso de la Agencia de Automotores, que el año pasado vendieron cuatro autos con blindaje nivel 4, que repele armas largas y de 9 milímetros, y lo tienen en la línea Grand Cherooke y Durango.



En lo que va de este año, esta distribuidora ha vendido una unidad, cuyo destino fue el sector privado.



De acuerdo a Eduardo Cabiedes Mancebo, gerente de Mercadotecnia de dica agencia, cuando las unidades son blindadas de planta tienen la ventaja de que no pierden la garantía, a diferencia de los autos que se modifican de manera externa.



El costo promedio de un blindaje nivel 4 es de 800 mil pesos; es el único que permite la planta por las modificaciones que tienen que hacer al auto.

Pide orden ante bloqueos

“No se puede limitar la evolución de los negocios a través de marchas o intereses políticos; cero tolerancia con el tema de bloqueos, si permiten uno, harán más”.



Este fue el llamado de Arturo González en relación a las manifestaciones de taxistas, por lo que exhortó a las autoridades a no ser tolerantes con los bloqueos, incluso sugirió retirar concesiones a quienes impiden el tránsito con marchas y bloqueos.



La competencia beneficia al consumidor final, dijo en relación a las plataformas de autos ejecutivos.



“A los concesionarios de taxis les afecta que se otorguen permisos de movilidad ya que en el ‘mercado negro’ una concesión puede llegar a costar hasta 500 mil pesos, esto en investigaciones hechas por la asociación”.



Y señaló que los prestadores de servicios privados circulan sin permisos porque la autoridad no los entrega.