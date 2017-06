Soy Testigo

Al evocarlo, lo recuerdo con un hermoso color de ojos. Su mirada era fuerte, un tanto melancólica.

Él siempre tenía los ojos muy rojos y esto se debía a que todo el día traía puestos sus lentes de contacto. Trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde.

Recuerdo cómo llegaba de su trabajo, directo a quitarse los lentes de contacto

Luego se prodigaba a si mismo un suave masaje, con la palma de sus manos, sobre los globos oculares.

Su infancia fue difícil. Su padre los abandonó y solos tuvieron que hacer frente al diario vivir. Para ello mi abuelita tuvo que trabajar con un horario muy pesado; mientras mi papá y mi tía quedaban solos, la mayor parte del día.

Me enorgullece decir que aún con la falta de una guía adecuada, mi padre no tomaba una sola copa de vino ni cerveza, no fumaba y no era adicto a ningún tipo de pastillas. Siempre trataba de superarse, de hecho, era una persona con una amplia cultura y un gusto selecto por lo fino y lo bueno.

Era un ser aislado, no le gustaban las reuniones sociales y valoraba y gozaba su soledad y su manera de ser tan independiente de los demás. Quizá de él heredé el ser un tanto solitaria.

Yo no disfruto mucho el bullicio social. Mi vida tiene un acento muy marcado por mi independencia personal.

¿Y qué decir de lo visionario que era mi señor padre? Él vivía la vida descifrándonos el mañana.

Era una persona muy seguida, respetada y admirada por los demás. Mi padre siempre traba de ayudar a los que veía necesitados; a sus empleados, los orientaba y les exigía estudiar y los presionaba para que lo lograran. Ahora, muchos de los que laboraban con él son profesionistas y esto gracias al gran impulso que significó mi padre.

Él introyectó en mí la capacidad de ver y oler la necesidad del prójimo. Cuando íbamos por la calle y alguien le extendía la mano, mi padre ponía alguna moneda en esa palma vacía y después me hablaba de la soledad y de la necesidad de los demás

El jamás fue a mi escuela, jamás hizo la comida o planchó la ropa. Gracias a su capacidad de trabajo y su responsabilidad por su familia, jamás nos hizo pasar por la dolorosa experiencia de ser embargados o despojados de nuestras pertenencias. Mi padre era de una sola pieza.

Lo recuerdo cuando, siendo yo una niña, me llevaba a jugar a la Deportiva y me subía en los columpios.

Recuerdo también cómo me lanzaba al vaivén del trapecio; lo veo parado muy paciente, con sus brazos echados a tras de la espalda y viendo cómo me subía en esa resbaladilla alta, muy alta, en forma de caracol, donde siendo yo muy chiquilla me subía y me lanzaba para caer ahí, en los acogedores brazos de mi padre.

Dejando a la mente en la libertad de revivir imágenes, lo veo sentado en una de esas bancas de cemento que había en la zona de juegos y ahí, muy quieto y paciente, me veía en el ir y venir de los columpios con mis piernillas colgando y moviéndose como si fueran las alas que me lanzaban como un papel al viento.

Los fines de semana con mi padre eran muy especiales. La molestia que le causaban los lentes de contacto no era un obstáculo para que él gozara de uno de sus mayores placeres, manejar coches en la carretera. Nos llevaba a pasear a otros estados.

Estos viajes eran toda una odisea debido a que como no veía bien, nosotros, sus hijos, le teníamos que ayudar a rebasar y le decíamos "¡ahora! o ¡no papá, espera un poco más!".

Su sensibilidad y amor por la naturaleza eran una razón muy fuerte en su vida, siempre me hablaba del color del cielo, me enseñaba a hablar con el sol del atardecer, a ver y gozar el movimiento de las ramas de los árboles y a ver y admirar las lunas de octubre…

¡Caramba!, cuántas cosas estoy reviviendo con estas líneas y la tristeza y el dolor se empiezan asomar por mis ojos, mis ojos moros, como me decía mi padre.

Psic. MARITZA NASSER

maritzanasser@hotmail.com