De diputada más joven, a cómplice del 'Chapo'

Lucero Guadalupe Sánchez comenzó a ganar dinero como gerente de ventas en la empresa Bienes Raíces Enigma, en Culiacán, pero a sus 24 años se convirtió en la diputada más joven en el Congreso de Sinaloa.



Los partidos que la postularon fueron Acción Nacional (PAN), en coalición con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y el Partido Sinaloense. Pero lo que la caracterizó como diputada fue su ausencia frecuente en las sesiones.



Estuvo casada, se separó, y en enero de 2014 su ex cónyuge, Rubén Chávez, fue asesinado al recibir varios impactos de arma de fuego de grueso calibre cuando salía de su casa.



La diputada por el distrito 16 de Cosalá conoció a Joaquín Guzmán Loera y se frecuentaban; se decía que mantenían una relación.



Cuando "El Chapo" Guzmán fue capturado, lo visitaba una mujer al penal de máxima seguridad de El Altiplano. Se hacía llamar Devany Vianey Villatoro Pérez. Es lo que decía su credencial de elector.



El 4 de septiembre de 2014, Devany fue al penal, dijo que era persona de confianza de Guzmán Loera y que se encargada de sus negocios.



De acuerdo con el registro del penal de máxima seguridad, la mujer presentó una credencial de elector falsa y refirió al personal de seguridad de la garita principal ser Devany Vianey Villatoro Pérez.



Al cruzar la información en las bases de datos de Plataforma México se pudo validar que quien visitaba a Guzmán Loera en reclusión era la diputada Lucero Guadalupe, la misma que se hacía llamar Devany.



El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social presentó una denuncia ante la PGR por la falsificación de una credencial del IFE y un acta de nacimiento que utilizó la diputada Lucero.



Cuando se intensificaron los operativos en la parte del "Triángulo Dorado" para la recaptura de Joaquín Guzmán, la diputada por el distrito 16 de Cosalá utilizó la tribuna del Congreso de Sinaloa para oponerse.



La legisladora intentó desacreditar a las fuerzas armadas y, sin pruebas, su argumento fue que se habían violentado los derechos de los pobladores del municipio de Cosalá, Sinaloa; y Tamazula, Durango; no obstante que el despliegue fue porque ya estaba ubicado el narcotraficante en esa zona.



Su cercanía con el líder del cártel de Sinaloa la llevó a tener los reflectores de la justicia y al intentar cruzar la frontera sabiendo que tenía un proceso en libertad y no podía salir, las autoridades estadounidenses la detuvieron ayer por conspiración.