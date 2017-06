Nos sentimos espiados.- Peña

El Presidente Enrique Peña Nieto afirmó que como sociedad nos sentimos espiados y que tiene cuidado con lo que habla por teléfono.



"Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo a veces recibo mensajes, cuya fuente omite o desconozco, pero como ocurre en todo caso, soy cuidadoso en lo que hablo telefónicamente porque no faltará que alguien, o que alguna vez, exhiban alguna conversación mía", indicó.



Agregó que mienten quienes acusan a su Gobierno de espiarlos, pues es muy fácil, dijo, señalar sin tener pruebas.



Aseguró que la tecnología que su administración ha adquirido es para la seguridad interna, para generar condiciones de seguridad, y jamás ha sido mal utilizada para escuchar de manera ilegal a activistas, periodistas y otros personajes.



"Resulta muy fácil señalar y apuntar, convocar para que se señale al Gobierno como una entidad que espía, nada más falso que eso.



"Ninguna de las personas que se sienta agravada puede demostrar que su vida haya sido lastimada por supuestas intervenciones", señaló el Mandatario.



Aseguró que él mismo se ha sentido espiado, pues ha recibido mensajes extraños, por lo que es cuidadoso al hablar por teléfono.



"No cabe intervenir de manera ilegal la vida privada de cualquier ciudadano, eso no cabe en una democracia como la que vivimos en México", sentenció.



Insistió en que su Gobierno respeta y tolera las voces, y también ha acreditado que para él la crítica enriquece el actuar de su Administración.



"Por ello condenamos cualquier intervención que se tenga en la vida privada de cualquier activista o periodista".



Afirmó que dio indicaciones a PGR para que realice la investigación correspondiente y que "con toda celeridad y prontitud" pueda deslindar responsabilidades.



El Presidente se refirió al tema durante la inauguración del Parque Industrial Lagos de Moreno.