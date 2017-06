OEA no llega a acuerdos por crisis en Venezuela

Sin una resolución adoptada en el marco de la Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores sobre la crisis en Venezuela, la Asamblea se vio obligada a tener entre sus temas pronunciamientos que generaron en la delegación de ese país una molestia que concluyó en agresiones verbales hacia ministros de otras naciones.



El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, dijo –sin embargo- que el hecho de que 20 naciones votaran a favor de una resolución en la que se pide a Venezuela reconsiderar la creación de la Asamblea Constituyente, liberar a los presos políticos, atender la crisis humanitaria, entre otros, es un claro mensaje para el gobierno de Nicolás Maduro sobre el llamado que hace la región.



"La OEA mandó un mensaje que dice al Gobierno de Venezuela que reconsidere la ruta que ha tomado. Es un mensaje potente, claro y va dirigido a los que viven la crisis", dijo.



Lamentó que al menos ocho naciones de El Caribe no hayan respetado el acuerdo diplomático para sacar adelante la resolución sobre el caso de Venezuela, toda vez que se tenía una negociación previa que permitiría alcanzar más de 23 votos.



La postura de México sobre Venezuela, advirtió, no va a cambiar aunque desde Caracas lleguen mensajes agresivos. "Eso va a ser absolutamente irrelevante para definir la postura de México sobre Venezuela", dijo.



Videgaray reprochó que el martes, en sesión plenaria, la todavía ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dedicara a responder con agresiones las críticas que recibió su gobierno.



"Ayer (martes) observamos un espectáculo de majaderías por parte de una canciller que era cuestionada. Profirió agresiones a los cancilleres de Canadá, Perú y Honduras. En lugar de entrar en debate prefirió agredir y señalar cualquier cosa que genere agresión", expuso.



El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseveró que la discusión sobre Venezuela está abierta y la semana próxima se presentará un informe actualizado sobre la situación de represión que se vive en el país.



'Que le vaya bien'. El último día de trabajos el Consejo General rechazó aprobar los 10 resolutivos que Venezuela propuso y entre los que se encontraba un pronunciamiento de solidaridad con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.



El tema de la crisis de Venezuela permeó todo el día. En la tercera sesión plenaria de la Asamblea, el Consejo General presentó su resolutivo de rechazo a los temas de Venezuela. Explicó que por aclamación se decidió no aceptarlos.



Un grupo de 8 diputados venezolanos opositores al gobierno de Nicolás Maduro, se levantaron de sus asientos y se manifestaron frente a la Asamblea mostrando fotografías de jóvenes muertos en Venezuela.



"Estamos siendo asesinados los venezolanos por una dictadura. Hemos hecho un llamado a la región y a este foro de la OEA, el llamado a buscar dentro de la comunidad internacional para que los venezolanos podamos reencontrar la democracia. Esta organización no ha dado respuesta la profunda crisis", dijo el diputado Carlos Vequio, coordinador político del partido Voluntad Política.



Participó también la diputada federal mexicana del PAN, Cristina Jiménez, quien dijo que se trata de apoyar a los venezolanos y solicitar el respeto para el pueblo de esa nación.



Al tomar la palabra, Delcy Rodríguez, quien para entonces ya había dejado de ser ministra de Relaciones Exteriores, por decisión de Maduro, tomó la palabra para reprochar el que no se aceptaran los resolutivos.



"Yo diría que se han cometido los diez pecados capitales de la OEA negando la discusión sobre temas tan relevantes para los pueblos de nuestro hemisferio", dijo y criticó que se permitiera la manifestación de los diputados contra Maduro, y a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no los dejaron acercarse.



Anunció su destitución para irse a la Asamblea Nacional Constituyente.



"Gracias canciller, que le vaya bien", le respondió Videgaray en su calidad de Presidente de la Asamblea.



Rodríguez y su delegación salieron del salón para ahora sí abandonar el recinto en su totalidad.



El secretario general de la OEA, Luis Almagro, confió en que el nuevo canciller de Venezuela, Samuel Moncada, sea una persona con la que se pueda dialogar y sobretodo que acepte el problema que se vive en su país para que a partir de ello, exista avance.



"Ojalá que sea así porque la tónica ha sido una negación de lo evidente", puntualizó.

Cierra OEA sin acuerdos sobre Venezuela. Foto: Especial