Siete heridos tras enfrentamiento entre policías y normalistas

El enfrentamiento entre policías estatales y estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga registrado la tarde de este miércoles en la tenencia de Tiripetío, municipio de Morelia, dejó un normalista detenido, otro lesionado y seis policías heridos, de los cuales tres tuvieron que ser hospitalizados, informó el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez.



Detalló que los hechos iniciaron cuando los normalistas bloquearon las vías del tren que atraviesa esa tenencia ubicada a 20 kilómetros de la capital michoacana, sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro.



Según Juan Bernardo Corona, los normalistas bloquearon las vías ferroviarias como medida de presión para exigir atención a sus demandas de tipo económico.



El funcionario estatal dijo que el bloqueo provocó que quedaran varadas cuatro locomotoras con mercancía procedente del puerto de Lázaro Cárdenas, una con cargamento de sustancias peligrosas, además de tener dos vehículos retenidos de empresas particulares.



Ante ello, al sitio llegaron elementos de la Policía Michoacán, dotados de equipo antimotín y tras un diálogo con normalistas, éstos liberaron las vías de comunicación y se restableció la circulación de los furgones que se encontraban varados.



Corona Martínez indicó que luego del acuerdo que sostuvieron con los líderes normalistas, entre ellos uno identificado como Esteban, el personal policial se retiró, pero minutos después los estudiantes comenzaron a incendiar una camioneta sobre las vías del tren, por lo que los agentes regresaron para evitar que continuara la quema de más unidades y garantizar la libre circulación de las vías.



En ese momento, explicó, "alrededor de 300 jóvenes comenzaron a agredir con piedras, palos, bombas de fabricación casera, cohetones y objetos metálicos al grupo de 75 elementos antimotines que participaron en el operativo".



Corona reconoció que ante la superioridad numérica de los normalistas, la Policía Michoacán se replegó mientras los estudiantes le prendían fuego a otras dos unidades, una de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a un autobús de la línea Purépechas.



Luego de la confrontación, seis policías resultaron lesionados, tres de ellos requirieron hospitalización.



El funcionario dijo que en el lugar fue detenido uno de los manifestantes, quien fue puesto a disposición de las autoridades. Y señaló que fue canalizado para atención médica un joven con una lesión — aunque no se especificó cómo se la hizo—, hechos que serán materia de investigación de las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades.



En el caso del estudiante herido, sus compañeros, aseguran, fue con una bolsa de casquillos percutidos en mano; se trata de una herida de bala que se le incrustó en una parte de la cabeza.



Acusaron que el lesionado se desangró en el lugar, ya que el operativo policial les impidió trasladar al normalista en una camioneta privada y que incluso no llegó ninguna ambulancia para su atención, a pesar de que la solicitaron a los números de emergencia, por lo que ellos mismos le prestaron los primeros auxilios.



En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en las inmediaciones de la escuela normal, se apreciaron las piedras con las que los estudiantes confrontaron a los policías y también los cartuchos percutidos que presuntamente salieron de armas de los elementos policiales.



A pregunta expresa, tanto la autoridad como los normalistas dijeron desconocer el estado de salud del estudiante que se encuentra hospitalizado en una clínica de Morelia, a donde fue trasladado en un vehículo particular.

CEDH inicia queja por enfrentamiento con normalistas en Michoacán

La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Michoacán (CEDH) inició de oficio la queja MOR/1692/2017 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública por el uso excesivo de la fuerza pública e incluso por no seguir los protocolos establecidos para llevar a cabo un operativo, luego de que el Grupo de Operaciones Especiales enfrentara a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural "Vasco de Quiroga", ubicada en la tenencia de Tiripetío, municipio de Morelia.



La CEDH recaba los elementos que presuntamente muestran que los policías no solo utilizaron equipo antimotines, sino también portaban y dispararon armas de fuego.



Uno de los elementos con los que cuenta el organismo y que normalistas hicieron llegar a EL UNIVERSAL, es un video de 22 segundos grabado por un vecino en el que se ve a algunos elementos policiales realizar disparos.



Las imágenes fueron captadas desde el interior de un domicilio mientras irrumpía la Policía Michoacán a la tenencia y se acercaba a las inmediaciones de la Normal de Tiripetío.



"Ni modo que también digan que son balas de goma… ¡malditos!... vean, pero se ve como disparan", expresa el autor de la grabación en video, en la que se escucha y visualmente se alcanzan a distinguir las armas cortas detonadas por algunos oficiales mientras avanzan sobre una de las principales calles de la comunidad.



El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Juan Bernardo Corona Martínez, informó que resultado del encontronazo entre sus policías y estudiantes, seis elementos y un normalista salieron lesionados, sin embargo Educadores Democráticos Michoacán dieron a conocer y confirmaron, que en total fueron cinco normalistas los heridos, entre ellos un menor de 17 años, estudiante de preparatoria.



De acuerdo a la lista dada a conocer por esta expresión magisterial, se trata de Ramón Eduardo "N", 20 años, originario de Santiago Tangamandapio quien tiene una lesión en la pierna derecha; Reynaldo "N", 25 años de edad, originario de Mujica, presenta afectaciones en el oído izquierdo y René "N", de 20 años de edad, originario de Sususpuato, golpe en la pierna izquierda.



Asimismo, aseguraron que Gael, originario del poblado de las Nueces Municipio de Turicato, de 22 años y estudiante del tercer grado; ingresó a la sala de urgencias por herida de bala en mejilla del lado izquierdo y se reporta estable.



En el caso de Gael, el titular de la Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, se negó a informar si la lesión que presentaba el joven de 22 años de edad fue producida por proyectil de arma de fuego.



Corona Martínez, quien no aceptó preguntas de los medios de comunicación, se limitó a decir que lo sucedido a este normalista detenido "es motivo de investigación por parte de la autoridad competente".



No obstante, más tarde, en un canal de televisión local, anunció que Fidel Ortiz Barragán y Antonio Paniagua Arce (director y subdirector de la Policía Michoacán, respectivamente) serían separados de su cargo para ser investigados en torno al operativo en las inmediaciones de la normal de Tiripetío.



Más tarde, fuentes internas de la SSP, señalaron que el subdirector, Paniagua Arce, fue dado de baja de la Secretaría de Seguridad Pública, mientras el director, Fidel Ortiz permanecerá en el cargo, sin que hasta el momento la dependencia lo haya oficializado.