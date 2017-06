La frase polémica de Trump sobre la pobreza

El Presidente estadounidense, Donald Trump, causó polémica al afirmar que preferiría no tener a una persona pobre en un puesto de alta jerarquía en temas económicos en su Administración.

"Alguien me preguntó: '¿por qué nombró a una persona rica para hacerse cargo de la economía?' De verdad. Y Wilbur es una persona muy rica a cargo del Comercio", contó Trump anoche durante un Rally en Iowa, en referencia al Secretario de Comercio, Wilbur Ross.

"Y le dije: 'porque esa es la clase de pensamiento que queremos (...) porque representan al país. Ellos no quieren dinero'", añadió.

Trump explicó que las personas en su Administración tuvieron que renunciar a mucho para poder hacer el trabajo, y aseguró que son grandes y brillantes mentes empresariales.

"Y eso es lo que necesitamos, eso es lo que debemos tener para que el mundo no se aproveche", aseguró el Mandatario.

"No podemos permitir que el mundo se aproveche de nosotros más, y amo a toda la gente, ricos o pobres, pero para esas posiciones en particular, no quiero a alguien pobre. ¿Entienden?", insistió.

Indicó, no obstante, que si sus simpatizantes insisten en que cambie esa visión, lo haría.

"Pero lo prefiero de esta forma", admitió.

Durante su rally ayer también criticó a los demócratas por su reciente derrota en unas elecciones especiales para el Congreso este año y a los medios por no predecir que ganarían los republicanos.

La Administración de Trump afirma que el resultado de esos comicios demuestra que los estadounidenses aprueban la agenda del Presidente.