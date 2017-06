Sismo de 6,8 grados frente a costa de Guatemala

Un terremoto de 6,8 grados de magnitud se registró el jueves en Guatemala frente a la costa del Pacífico, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Residentes de la capital dijeron que sintieron el sismo, que se produjo a las 6.31 de la mañana (1231 GMT), pero no hubo informes de inmediato de posibles daños.

El Servicio Geológico informó que el epicentro se ubicó 38 kilómetros al suroeste de Puerto San José y tuvo una profundidad de 46,8 kilómetros.

El temblor pudo sentirse también en El Salvador, donde al momento tampoco se reportaron daños ni víctimas aunque provocó alarma en la población.

“El sismo fue sensible en todo el territorio de la república pero se sintió más en el occidente del país. Hemos hecho un rastrero y por el momento no hay daños, ni víctimas, solo la alarma. Fue bastante fuerte”, dijo a The Associated Press el vocero de la Cruz Roja Salvadoreña, Carlos López Mendoza.

También en Chiapas se sintió





El epicentro del movimiento se ubicó a 159 kilómetros al sureste del Municipio de Ciudad Hidalgo, frontera con Guatemala, a las 7:31 horas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional.







Apenas el pasado 14 de junio la entidad resintió los efectos de un movimiento telúrico de 7 grados Richter.







El fenómeno dejó daños en al menos 18 municipios del estado que fueron declarados en emergencia por la Secretaría de Gobernación, para activar recursos del Fondo Nacional de Desastres.