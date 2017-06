Trump dice no tener cintas de sus charlas con ex director del FBI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que no tiene grabaciones de sus conversaciones con el ex director del FBI, James Comey, a quien despidió a principios de mayo.



"Con toda la vigilancia electrónica recientemente reportada, intercepciones, desenmascaramiento y filtración ilegal de información, no tengo idea de si hay 'cintas' o grabaciones de mis conversaciones con James Comey", tuiteó esta mañana de jueves el mandatario, pese a que en una publicación de hace unos meses en la misma red social pareció sugerir que dichos registros sí existían.



"Yo no hice ni tengo, ninguna de estas grabaciones", reiteró Trump.