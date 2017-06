Motorola apuesta por smartphones económicos

Motorola lanzó cuatro nuevos teléfonos para reconquistar la gama baja en México después de tres años de enfocar sus baterías en equipos de gama media y alta.

Se trata de los nuevos Moto C y Moto C Plus, una nueva familia de smartphones básicos cuyo precio parte de los 2 mil 500 pesos; y los Moto E4 y Moto E4 Plus, que aunque son de gama baja incorporan diseño metálico, sensor de huellas y baterías de larga duración.







"2016 fue un gran año para nosotros acá. Crecimos en el negocio de volumen un 30 por ciento, y queremos crecer otro 30 por ciento este año. En el segmento premium, nuestra participación de mercado se multiplicó 7 veces con el lanzamiento del Moto Z, y con el reconocimiento de todo esto, México sigue siendo un país clave para Motorola en su estrategia global", dijo en el evento de lanzamiento Fabio Oliveira, director de Motorola México.







La empresa china, Lenovo, terminó en 2016 la adquisición de Motorola, y aunque desde 2014, los teléfonos lanzados se vendieron con la insignia Moto by Lenovo, para 2017, la estrategia será diferente y Motorola revivirá como el nombre principal de la compañía.







"Todo eso sin perder el ADN que ha consagrado a Motorola por tantos años: diseño, tecnología, Android puro y precio justo", declaró Juan Manuel López, director de Marketing de Motorola.







De momento, la gama Moto G se mantiene como la más exitosa de la compañía en el País. Los nuevos Moto C y Moto E buscarán reposicionar a la empresa en el segmento de la gama baja, renovada últimamente con lanzamientos de extranjeras como Hisense, o mexicanas como M4 y Lanix.





De un vistazo



Moto C: relación costo-beneficio



El más barato de los nuevos equipos de Motorola tiene cuerpo de plástico, pantalla con baja resolución y cámara frontal con flash.



Batería: 2,360 mAh



Pantalla: 5 pulgadas TFT con resolución 480x854 pixeles.



Procesador: Mediatek MT6737M a 1.1GHz



RAM: 1GB



Almacenamiento interno: 8GB expandibles hasta 32GB



Cámara: principal 5MP y frontal 2MP con flash



Colores: Rojo, dorado, blanco y negro



Android: 7.0 Nougat



Precio: $2,500







Moto C Plus: básico pero rendidor



El hermano mayor del Moto C mejora en pantalla y cámara, pero principalmente en batería.



Batería: 4,000 mAh



Pantalla: 5 pulgadas TFT con resolución HD de 720x1280 pixeles.



Procesador: Mediatek MT6737M a 1.3GHz



RAM: 1GB



Almacenamiento interno: 16GB expandibles hasta 32GB



Cámara: principal 8MP y frontal 2MP con flash



Colores: Rojo, dorado, blanco y negro



Android: 7.1 Nougat



Precio: $3,000











Moto E4: cuerpo premium con especificaciones suficientes



La gama Moto E da el salto al metal y añade sensor de huella digital que también sirve como el botón que controla los sistemas.



Batería: 2,800 mAh



Pantalla: 5 pulgadas IPS con resolución HD de 720x1280 pixeles.



Procesador: Qualcomm Snapdragon 427 a 1.4GHz.



RAM: 2GB



Almacenamiento interno: 16GB expandibles hasta 128GB



Cámara: principal 8MP y frontal 5MP con flash



Colores: Rojo, azul marino, gris y dorado



Android: 7.0 Nougat



Precio: $3,500







Moto E4 Plus: batería enorme que supera a los de teléfonos de gama alta



Con diseño similar al Moto G5, este equipo añade una batería de 5 mil mAh que podría alcanzar para dos días.



Batería: 5,000 mAh



Pantalla: 5 pulgadas IPS con resolución HD de 720x1280 pixeles.



Procesador: Qualcomm Snapdragon 427 a 1.4GHz.



RAM: 2GB



Almacenamiento interno: 16GB expandibles hasta 128GB



Cámara: principal 13MP y frontal 5MP con flash



Colores: Rojo, azul marino, gris y dorado



Android: 7.1 Nougat



Precio: $4,300