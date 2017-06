Vamos al grano: Me refiero a que hay tantas cosas que el GOBIERNO en su conjunto NO cumple.



1.- Revisar la ley orgánica municipal, pues en el actual cabildo todos nuestros “representantes populares” no hacen la tarea. Y si la hacen, los bloquean. Monserrat Vázquez Acevedo y Jorge Montes sí la hacen. Herrera a veces… aun que tenemo$ que ver en qué $í y cuándo no.



Los demás Jalan la carreta.



¡Ah! Qué bueno que me acordé. No estoy de acuerdo en que insulten al presidente, pues es como si insultaran a La MINORIA ORGANIZADA que votó por él.



Por otra parte, no estoy de acuerdo en que censuren lo que le dijeron, pues muchos medios sí publican lo que PRESUNTAMENTE le dicen nuestros soldados a LOS DELINCUENTES (Ver AM-2 Reforma del uno de junio)



2.- Urge revisar las funciones de los integrantes de las juntas de Conciliación y Arbitraje, pues se habla de que la “Justicia” es para el mejor postor.



Hay coyotes pseudo licenciados, que le dan avión a un trabajador diciéndole que “Le sacarán lo que quieran” al patrón.



Otros al revés: Pondrán en su lugar al VAGO extorsionador y salvarán una fuente de trabajo TAN necesaria en nuestros días.



¿Se imaginan si un patrón es CHANTAJEADO por unos pillos en la junta de conciliación y arbitraje, sí lo amenazan con ir al SAT (Hacienda, pues) y al IMSS? Este patrón, aún teniendo la razón, podría cerrar su empresa. Si es pizzería o VETERINARIA, ¿a cuanta gente lanzaría a la calle?



Datos concretos de una veterinaria, a la que llamaremos X, o S, tiene un trabajador ineficiente. Renuncia, pero PONE una demanda. Los coyotes o quizá un funcionario coludido, le piden las perlas de la virgen al patrón.



¡Urge una REVISIÓN en las Juntas! Lo de Dios a Dios y lo del César al César… sin coyotes NI corruptos.



3.-Y… hablando de eso, urge una revisión en la SAGARPA o como se llame, pues unos dicen SDAYR.



Se presume que hay funcionarios que le siguen el ejemplo a Oliva (y ya no se han dicho nada de $u$ ge$tione$) y dizque apoyan a EJIDATARIOS en la producción de tequila en Comonfort, pero piden $u moche, o ser parte de la empresa EJIDAL que va naciendo.



Y como dijera el ya finado chapulín colorado: ¡Oh! Y ahora, ¿Quién podrá ayudarlos? ¿EL FIFONAFE? Fondo Nacional de Fomento Ejidal.



Más datos en mi próxima columna… si sale.