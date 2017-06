México lo tiene todo para ganarle a Rusia

Juan Carlos Osorio, técnico de la selección nacional dijo que México tiene la gran oportunidad de hacer historia al enfrentarse contra el equipo anfitrión, Rusia, en la Copa Confederaciones: "El grupo se encuentra feliz, optimista y decidido para jugar un gran partido y asegurar la clasificación. Es una gran oportunidad para el futbol mexicano, no para Juan Carlos Osorio".

Habló de lo que espera de Rusia, "la hemos visto desde el amistoso que tuvo contra Chile, empató a un gol. Juega con línea de tres o de cinco, compiten muy bien a pelota parada y tienen a Golovin quien es el que le pone la técnica y Smolov es su definidor. Todo estará a su favor, el público los apoyará sin cesar, es de los partidos a los que todos les gusta estar".

Juan Carlos Osorio sabe que tendrá todo en contra cuando la selección nacional Mexicana se enfrente en contra de Rusia este sábado en la Arena de Kazán.

"El estadio estará lleno y estoy seguro que todos apoyarán al equipo local", dijo el colombiano.

Y aseguró que no espera nada raro en el arbitraje, "creo profundamente en el Fair Play, cuando hubo una falta a este yo mismo me salí de mis casillas. La FIFA se está ganando de nuevo nuestra confianza, y creo que el arbitraje será justo, lo demás son situaciones que no podemos controlar, que no podemos manejar y es mejor pensar en otra cosa".