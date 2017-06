Esto pagó Kim Kardashian por reloj de esposa de Kennedy

Kim Kardashian ahora tiene un poquito de Jackie Kennedy con ella, ya que compró un reloj y un pintura que pertenecieron a la fallecida ex Primera Dama de Estados Unidos, informó TMZ.



De manera anónima, Kardashian participó en la subasta del reloj Cartier que perteneció a esposa del asesinado John F. Kennedy y ofreció 379 mil 500 dólares (unos 6 millones 838 mil pesos) por él.



Fuentes de la subasta han dicho al medio especializado que esperaban una puja de 120 mil dólares (aproximadamente 2 millones 160 mil pesos) pero la socialité ofreció mucho más.



El reloj Cartier de Jackie fue adquirido el 23 de febrero de 1963, apenas unos meses atrás del asesinato de su esposo. Lo compró como un regalo para ella su cuñado, el Príncipe Stanislaw "Stas" Albrecht Radziwill.



El accesorio no tiene diamantes y el diseño actualmente está subestimado. Se rumora que Kardashian tiene planes de portarlo.



Kim también compró una pintura llamada 50-Mile Hike in Palm Beach, la cual también perteneció a la legendaria Primera Dama, como un regalo de "Stas".