Johnny Depp pone en alerta a Servicio Secreto de EU

"¿Cuándo fue la última vez que un actor asesinó a un Presidente?", preguntó Johnny Depp, en referencia a Donald Trump, a la audiencia en el festival musical de Glastonbury, en Reino Unido, este jueves.



"Yo no soy un actor, yo no soy un actor. Miento para vivir, sin embargo, ha sido un tiempo y quizás sea el momento", aclaró después.



La declaración de la estrella de Piratas del Caribe puso en alerta al Servicio Secreto de Estados Unidos, ya que las amenazas al Presidente son consideradas un crimen, bajo la ley de dicho País, y son castigadas con prisión.



"Por razones de seguridad, no podemos discutir en términos específicos o generales la forma en que protegeremos nuestras responsabilidades", dijo el Servicio Secreto en un comunicado.



El comentario de Depp evocó a John Wilkes Booth, el actor que asesinó a Abraham Lincoln en 1865 mientras éste observaba una obra de teatro.



Depp inició sus críticas al actual Presidente de Estados Unidos al señalar que éste necesita ayuda.



"Como sea, esto va a estar en la prensa. Esos será horrible, pero me gusta que todos ustedes sean parte de todo esto", dijo el actor, quien estaba consiente de que sus comentarios serían controversiales.



Los comentarios de Depp llegan poco después de la polémica que causó la comediante Kathy Griffin al mostrar una cabeza cortada con el rostro de Donald Trump. La acción de Griffin le causó la cancelación de la mayoría de sus espectáculos.



Además de el actor y la comediante, otros famosos como Madonna o Snoop Dogg también han hecho referencia al posible asesinato del magnate neoyorquino.



"La Reina del Pop" señaló durante una marcha que pensaba en hacer estallar la Casa Blanca y el rapero disparó con una pistola de juguete a un personaje de Trump en un videoclip musical.