Denuncian brote de aguas negras

Aguas negras se estancan cerca de las banquetas de la colonia Infonavit, así lo refieren habitantes de la zona, quienes aseguran que esta problemática se debe a que las obras realizadas para cambiar el drenaje no fueron realizadas correctamente.

“Brota el agua sucia de las coladeras, de grietas en las banquetas, porque esas tuberías las pusieron mal, se estanca y huele muy mal, al rato vamos a estar enfermos”, dijo María Luisa Rodríguez, habitante de la colonia.

Los residentes señalan que las principales afectaciones las viven durante la temporada de lluvias, pues el agua cubre las vialidades y entra en sus viviendas y negocios.

“También nos inundamos porque los trabajadores de la constructora dejan la arena y el escombro donde quiera durante días, entonces con las lluvias se deslava y eso tapa las coladeras”, dijo Adriana Aguilar, quien vive en el lugar desde hace más de 30 años.

El señor, José Saldaña dijo haber durado más de un mes pidiendo se destaparan una coladera que se encuentra afuera de un negocio de comida.

El piso de algunas cocheras, muros, escalones a la entrada de negocios entre otras estructuras, según los colonos sufrieron daños durante el cambio de la tubería de drenaje que se realizó en la colonia y hasta el momento nadie se ha hecho responsable por ello.

“Me quitaron el escalón que estaba afuera de mi tienda, ese lo necesitan mis clientes para subir, yo lo tuve que volver a poner”, manifestó la locataria Elena Ledesma.

Los colonos dijeron no contar con información sobre la realización de la obra.

“El ingeniero de JAPAMI me dijo que iba a hablar con el Ingeniero de la constructora, y viceversa, entonces pregunté con quien me dirigía, hoy vino ha sacar fotos y no me dijeron más”, refirió otro de los habitantes de la zona.

Los vecinos del lugar dieron a conocer que hicieron llegar un oficio al presidente municipal, Ricardo Ortiz Gutiérrez, y a Japami en donde explicaban sus inconformidades.

“Ya mandamos cartas y nos pidieron que esperáramos dos días (...) Que venga un experto, alguien que si sepa y que vea que esto está mal hecho, además que nos expliquen bien qué están haciendo y por qué”, finalizó Adriana Aguilar.