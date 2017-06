Andrés Guardado afirma que la presión del entorno sobre el equipo nacional, "es la misma de toda la vida", así que esto no afectará a la selección en su búsqueda del pase a las semifinales de la Copa Confederaciones.

"No nos afecta en lo absoluto todo lo que se dijo después del segundo partido, los que tenemos un poco más de tiempo en la selección nacional sabemos que ha sido así toda la vida y no va a cambiar, así que tenemos que concentrarnos en lo que nos toca hacer".

Para el volante zurdo, los medios siempre critican, "haciendo bien o mal las cosas buscan cualquier cosa para criticar, no tenemos problemas con lo que se dice".

Sobre el juego, afirmó que el Tri no puede saltar a la chanca de la Arena Kazán, "con miedo a perder, si vamos así ya estamos en desventaja, creemos en el potencial, las cualidades del equipo".

Asegura que sólo se piensa en calificar, "así que hay que pensar en todo menos en el miedo. El grupo está enfocado y lo va a dejar todo por pasar a la siguiente ronda".