Técnico de Rusia lleva en el corazón a México

La figura de Stanislav Cherchésov impone. Sus casi 1.90 metros de estatura y más de 100 kilos de peso hacen que se piense que es un ogro y que su comparecencia con los medios de su país será una guerra.

Para nada.

Bonachón, hasta simpático para ser ruso, el técnico capoteó todo tipo de preguntas que le hicieron, desde la presión que hay sobre él y el equipo local.

Y también se acordó de México.

"Qué les voy a decir a mis jugadores sobre México, que ellos saben leer y habrán leído lo que se ha dicho sobre nosotros. Los mexicanos tendrán que trabajar para ganarnos. Lo que nos interesa es lo que hagamos nosotros", dijo.

Las preguntas a la yugular vienen de parte de los reporteros rusos, a todas responde con tranquilidad.

"México está arriba de nosotros en la FIFA. En el papel ellos son mejores que nosotros, pero también hay que ver que somos el único país que no es campeón en este torneo, nosotros empezamos de cero".

Acerca de México

Sobre la selección mexicana, dijo que no le apura que no tenga un cuadro base: "Una cosa es segura, es que va a tomar en cuenta a 23 jugadores, ahí no va a cambiar. Los hemos estudiado bien, sabemos quién juega en qué posición, lo que van a hacer".

A México, asegura, "lo llevo en mi corazón, mi primer juego internacional rumbo al Mundial de México 86 fue contra ellos. No recuerdo contra quién jugué, pero no me hicieron el gol (en ese partido, la Unión Soviética, en ese entonces, ganó 3-0 en juego amistoso celebrado en Kirov)".

Del Tri solo recuerda "a Jorge Campos, un portero maravilloso. No me acuerdo de nadie más".