Torrente se queda mucho tiempo más en León

El director técnico de León se quedará muchos meses más.

El propio Javier Torrente reveló que extendió su contrato con el Club.

"Ya firmé por un año, hasta junio del año próximo", reveló.

El pasado 4 de mayo, am publicó que el entrenador argentino y la directiva del Club León se reunieron horas antes del juego ante Chivas. Tras la plática formal, las dos partes acordaron extender el contrato y buscar revancha en el Apertura 2017. Ahora se revela que su oportunidad se extiende hasta el Clausura 2018.

La era de Torrente al frente de La Fiera ha tenido sus altibajos. Tras quedarse a un paso de la final en el Apertura 2016, pues fue eliminado en semifinales por el campeón Tigres.

En la pasada temporada, León fue de menos a más, con una larga racha sin triunfos, que lo hundió en el sótano de la tabla. El equipo de Torrente tuvo una reacción que al final no le alcanzó para entrar a la liguilla directamente y depender de otros equipos y sus resultados que no fueron favorables para el Club.

Ahora Torrente tendrá la oportunidad en dos torneos más, luego de que se cumplieron tres años del bicampeonato.

(Con información de Regina Yépez)