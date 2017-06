Se divierte ¡en familia!

Más que una telenovela, “Mi marido tiene familia” se ha convertido en un reencuentro entre amigos.

La actriz y cantante Olivia Bucio compartió en entrevista telefónica con am, sobre su personaje como Catalina, y reveló anécdotas con compañeros como Zuria Vega.

“Voy a platicarte algo que casi nadie conoce. Cuando todavía vivía Gonzalo (Vega) y su esposa estaba esperando a Zuria, nosotros teníamos un grupo que de repente nos veíamos como dos veces al mes. Había un tiempo en que las mamás nos juntábamos y estábamos todas panzonas esperando nuestros bebés, yo conozco a Zuria desde que estaba en el vientre y hasta ahora me tocó trabajar con ella, tuvimos una química maravillosa.

“En general, con todos los actores tengo buena relación, el ambiente es maravilloso, por ejemplo, con Regina Orozco es la primera vez que trabajo con ella, la conocía por fuera, como cantante y es con la me llevó excelente”, platicó.

Reflejo de la sociedad

Bucio personifica a Catalina Rivera de Aguilar, mamá de Julieta, Hugo y Bruno. Ella es la razón por la cual Julieta nunca quiso tener familia política, ya que Catalina tuvo tantos problemas con su suegra, hasta lograr que su marido decidiera irse de la casa. Es una suegra dramática, manipuladora y exigente que buscará obtener beneficios de Robert y Julieta.

Para Olivia, este personaje no pudo haber llegado en el mejor momento de su carrera histriónica, pues brinda una reflexión en torno a la desintegración familiar.

“Recuerdo el día que me habló el señor Juan Osorio y me platicó todo el personaje de Catalina, me impactó. La telenovela tiene toques de comicidad muy peculiares, que se conjuntan con la personalidad tan odiosa de Catalina, que sólo le saca dinero a uno de ellos para mantener a los demás hijos inútiles. Platicando con Diana Bracho, me comentó que ella conoce a varias Catalinas, y bueno, todas en nuestro momento conocemos a muchas Catalinas (risas)”, compartió.

Con el historial de 25 comedias musicales, la espinita de mantenerse en ese terreno no se pudo contener.

“Estoy haciendo unas salidas que no son continuas de una comedia musical que se llama ‘Menopausia, el musical’ y recién entré a la producción en enero de este año. Estuvimos haciendo una temporada en el Teatro Silvia Pinal y tenemos una salidita a Toluca en el mes de julio, no quiero tomar cosas de comedia musical haciendo la telenovela porque no se puede”.

Invita a verla

La histrión invitó al público leonés a seguir este proyecto, que se transmite de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por el canal Las Estrellas.

“Lleva muy buen raiting y la estamos haciendo con todo el amor y cariño del mundo, es una historia realmente muy bonita.

“Platicando con los directores, me comentan que los personajes tienen que ser totalmente reales, porque eso da el clic con la gente, de repente dentro de la familia hay algo por ahí parecido, y es lo que muchos nos han dicho”, finalizó.