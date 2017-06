Acaban con transa en la basura

El nuevo fallo del servicio de recolección de la basura que hoy se presenta para votar en el Ayuntamiento plantea quitar la concesión a Red Recolector, a la que en mayo de 2014 se le otorgó por 20 años, y adjudicar las dos zonas que opera a Promotora Ambiental de La Laguna (PASA).

En la zona “A” se mantendría Gestión e Innovación en Servicios Ambientales (GISA) S.A de C.V. (una sociedad de Mota-Engil México y Grupo VISE de Guanajuato).

El documento, del que am posee copia, echa para atrás la decisión adoptada por la administración que encabezaba Bárbara Botello Santibáñez.

Se calcula que los leoneses ahorraremos 2 mil 699 millones de pesos con el cambio. El nuevo fallo se pone hoy a las 8 de la mañana a consideración de la Comisión Técnica sobre el tema. De aprobarse, se convocará a sesión extraordinaria del Ayuntamiento.

Para concretar el cambio, se requiere el voto a favor de 10 de sus 15 integrantes. Los priístas Salvador Ramírez Argote y Norma López Zúñiga votarán en contra.

El neopanista Jorge Cabrera amanece hospitalizado. Carlos Medina anunció que no votará, lo mismo que el alcalde Héctor López, por conflictos de intereses. Pero como la empresa de un pariente del Presidente no será beneficiada por el fallo, se contempla que López Santillana sí emita su voto.

Así lo establece el documento de la resolución de 631 páginas –del que am tiene copia- y que hoy a las 8 de la mañana se pone a consideración de la Comisión Técnica Especializada y, de aprobarse, se convocará este mismo día a sesión extraordinaria del Ayuntamiento para reponer el fallo de la licitación.

En una proyección de tarifa en los 20 años, el ahorro entre lo que cobraría PASA en ambas zonas frente a Red Recolector es de 2 mil 699 millones 155 mil 723 pesos.

El documento establece que a 20 años el pago a Red Recolector en las zonas B y C sería de 6 mil 510 millones 402 mil 736 pesos frente a 3 mil 811 millones 247 mil 013 pesos que es la oferta de PASA.

Así se cumplen las sentencias emitidas por la Cuarta y Primera Salas del Tribunal Contencioso Administrativo (hoy de Justicia Administrativa), derivadas de demandas de los exrecolectores JS Hermanos S.A. de C.V. y de Víctor Castillo Zacarías, en las que se obliga al Ayuntamiento a emitir un nuevo fallo al considerar que el aprobado en mayo de 2014 no estuvo fundado ni motivado legalmente.

Se explica que se atendió el acuerdo del Tribunal de contrastar las propuestas de todos los participantes de la licitación y definir en base al artículo 134 constitucional, que refiere que, tratándose de licitaciones, las adjudicaciones deberán realizarse asegurando las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

“Si de la confrontación antes mencionada el Ayuntamiento arribó a la conclusión de que las mejores posturas para los intereses del municipio en la adjudicación de la concesión de los servicios públicos de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos en el municipio de León, Guanajuato, eran las empresas distintas a las originalmente concesionadas, sería incongruente, ilegal e inconstitucional refrendar los títulos a las empresas originalmente adjudicadas”, señala la resolución.

Se precisa que los títulos de concesión asignados a Gisa y Red Recolector quedan sin validez y “que en un término de 10 días hábiles siguientes expídanse los respectivos títulos de concesión partiendo de lo que establecen las bases de la licitación, la Junta de Aclaraciones y en los términos y circunstancias que determinó a su favor el H. Ayuntamiento en la presente resolución”.

La resolución puede impugnarse ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato a través del juicio de nulidad en los 30 días siguientes a la notificación.

Penalización, no aplica

En el dictamen también se advierte que no pasan desapercibidos los supuestos de sanción contemplados en el título de concesión, pero que para el Ayuntamiento no tienen aplicación en el presente fallo.

“El tercer párrafo de la cláusula vigésima quinta prevé una sanción pecunaria al Municipio cuando éste sin causa justificada revoque la concesión, pero en el caso particular los títulos de concesión no se revocan ni mucho menos es por causa injustificada, lo cierto es que han quedado sin validez ni efectos jurídico alguno...”, apunta la resolución.

Aseguran priistas que serìa un error

Integrantes del PRI advirtieron ayer que se cometerá un error que costaría millones de pesos a los leoneses, si se aprueba quitar la concesión del servicio de la basura a Red Recolector.

La administración anterior, encabezada por el PRI, fue la que resolvió la concesión en 2014, una decisión que ya ha costado a los leoneses millones de pesos, pues el costo del servicio casi se triplicó en este lapso.

Ayer en rueda de prensa el regidor Salvador Ramírez Argote, que integra también la Comisión Especial que analiza la reposición del fallo, advirtió de las posibles consecuencias.

“Se prevé un lamentable error por parte del Ayuntamiento que puede costarle al municipio mucho dinero. Se prevé que el Ayuntamiento le retire las concesión de dos zonas que tiene la empresa Red Recolector para entregársela a PASA, que saben, es la misma que tiene la concesión del relleno sanitario, con lo que pasarían a ser los nuevos y auténticos reyes de la basura teniendo un monopolio”, acusó el regidor.

Ramírez Argote señaló que Red Recolector tendrá todas las herramientas para inconformarse de forma legal y pedir que se devuelva la inversión que hicieron para poder dar el servicio.

“¿Por qué afirmo que podría costarle gran cantidad?, es evidente que la empresa que es la concesionaria desde hace tres años se inconformaría y como han hecho una inversión importantísima tendrían derecho a cobrarle eso al Ayuntamiento, eso tendrían que pagarlo los leoneses”.

Haciendo coro al desplegado que publicó ayer Red Recolector en varios diarios, salvo am, Ramírez añadió que la decisión será un mensaje negativo para los empresarios: “Aquí en León no hay seguridad jurídica, el día de hoy puedes ganar una concesión y el día de mañana te la pueden quitar con la mano en la cintura, mensaje: no inviertan en León, no tienen ninguna seguridad jurídica inversionistas”, arremetió.

El dirigente municipal del PRI, Denny Méndez Pérez, dijo sospechar que hubo negociaciones entre la administración y la empresa PASA.

“Quiero no pensar, pero espero no sea así pero problablemente ya hubo una negociación y ya tienen (los de PASA) hasta los camiones”, dijo.

Promete Zermeño un fallo inapelable

El regidor y presidente de la Comisión Técnica Especializada, Federico Zermeño Padilla, manifestó que la resolución respecto a la reposición del fallo en el servicio de recolección de basura estará bien fundamentado y será la definitiva.

“Hay datos cuantitativos, cualitativos, legales y administrativos, lo más importante es el aspecto legal puesto que es una decisión del Tribunal de lo Contencioso”, dijo.

Aseguró que se encuentran perfectamente blindados legalmente ante cualquier acción que pudieran ejercer alguna empresa que no se vea favorecida.

“Mañana me va a tocar presentar el proyecto para que lo dictamine el consejo especial y luego probablemente mañana mismo haya una junta extraordinaria del Ayuntamiento para que éste tome la decisión”, dijo.

Ante los señalamientos de Red Recolector, entre ellos que se busca favorecer a la empresa PASA, el regidor dijo que habrá que esperar el dictamen para emitir cualquier opinión. En este mismo sentido, dijo que el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) hizo bien en preparar una estrategia de contingencia.

“Siempre hay que tener un plan de emergencia dado que es una obligación del municipio darle ese servicio a la ciudadanía, no podemos dejar desamparado al ciudadano’, expresó.

Federico Zermeño señaló finalmente que la decisión tiene muchas aristas y que habrá que tomarlas en cuenta.

“Desde mi punto de vista, yo creo que para la ciudadanía, analizando la decisión, va a provocar, debe provocar una revolución social, desde la educación del productor de la basura que está en las casas hasta la educación de necesidad de profesionistas que ahorita no están dando las universidades; porque el proceso de la basura en todo el mundo es un estudio muy profesional, parte del cambio climático. Tiene muchas aristas, que va desde la economía, ecología, etcétera”, concluyó.