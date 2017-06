Llevan alcohol y drogas a 13 mil jóvenes a cárcel

Más de 13 mil adolescentes fueron detenidos en 10 meses en León por consumo de drogas y alcohol.

De acuerdo al estudio del Municipio para la Estrategia de Prevención y Atención de Adicciones, en promedio a los 13 años los niños comienzan el consumo de sustancias ilegales.

El objetivo general de esta estrategia es lograr que haya menos consumidores de drogas lícitas e ilícitas y se reduzcan así mismo los incidentes relacionados con esto.

Del 1 de enero al 17 octubre de 2016 jueces calificadores recibieron a 13 mil 209 jóvenes entre 13 y 18 años en las barandillas de las cuatro delegaciones de Policía de la ciudad.

Los detenidos en estado de ebriedad o en posesión o bajo el influjo de drogas no cometen un delito sino una falta administrativa, por lo tanto son liberados después de pagar la multa que por la falta le fije un árbitro calificador.

Las estadísticas señalan que el alcohol es la droga legal de inicio más frecuente, seguido por la marihuana y el tabaco.

En los 10 meses que abarca el estudio el alcohol también fue la primera causa de detenciones, con cinco mil 567, de las que 227 correspondieron a mujeres.

El consumo de alcohol se clasifica en tres estados, por aliento alcohólico hubo cuatro mil 413 detenidos, en ebriedad incompleta fueron 980 y por ebriedad completa 174 casos.

El rango de edad que el Municipio tomó para las estadísticas de adicciones fue de 13 a 25 años, pero el mayor número de detenciones se dio a los 18.

A Agustina Serrano Luna le resulta difícil lidiar con su hijo adolescente, y le preocupa los peligros que corre solo al cruzar la puerta de su casa.

“Nada más escucho que mi hijo me grita ‘ahorita vengo’ y cierra la puerta, y ya no estoy a gusto; hace un año que entró a la prepa y se me ha hecho bien fiestero y me llega tomado”, dijo.

Agregó que al principio lo dejaba salir para que hiciera nuevos amigos al terminar la secundaria, pero a los pocos meses comenzó a beber alcohol y a salir de fiesta cada fin de semana.

En lo que va del año su hijo Emiliano ha estado tres veces en los separos por consumo de alcohol, al igual que sus amigos.

Agustina comentó que entre más pasa el tiempo el adolescente más se excede, y teme que caiga en el consumo de drogas.

Solventes, los más consumidos

El estudio del Municipio señala que las principales consecuencias que viven los adictos son el desempleo, actividad laboral inestable, violencia familiar y venta de drogas.

De acuerdo al mismo análisis los solventes inhalables son la droga ilegal de mayor consumo en los jóvenes, por encima de la marihuana, cocaína, sicotrópicos y otras sustancias químicas.

Por la inhalación de solventes hubo cuatro mil 996 detenciones, 412 fueron de mujeres.

Pegamento y cemento amarillo, agua de celaste, thíner y pintura en spray, entre otras, son de las sustancias que los adictos pueden comprar de forma fácil en peleterías y ferreterías.

Con 10 pesos se puede adquirir una botella de medio litro de agua de celaste o thíner, platicó Cecilia, habitante de la colonia León ll; su vecino Chucho, de 16 años, con frecuencia le pide dinero para comprarla.

Añadió que desde que terminó la secundaria el joven se dedica a caminar por las calles inhalando el solvente, evitando los rondines de la Policía.

Marihuana, segunda causa de detenciones

En cuanto a número de detenidos a la inhalación de solventes le sigue la intoxicación por marihuana, con dos mil 281 varones y 33 jovencitas remitidos por ese motivo, todos entre 16 y 18 años.

Por intoxicación con sustancias químicas policías detuvieron a 256 varones y a 19 mujeres.

Mientras que los consumidores de cocaína llevados a los separos fueron 22, y 35 por el consumo de psicotrópicos.

