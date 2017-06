*** FALLO, HOY



Después de tres años de polémica por la licitación del servicio de recolección de basura por el incremento en el costo anual del servicio, hoy el Ayuntamiento está listo para reponer el fallo.

*** ADIÓS A RED



A Red Recolector le dirán adiós y se le asignarán sus dos zonas a PASA, y en la otra se mantiene para GISA, la sociedad que tiene capital local. Ya vendrá una larga batalla en tribunales con los que se van.

*** LOS 10 VOTOS



En el PAN sacan la calculadora para asegurar los 10 votos que le son necesarios. Carlos Medina se excusó y el regidor Jorge Cabrera tuvo un problema de salud, pero el voto del Alcalde resultará definitivo.

***LA CALCULADORA



Para reponer el fallo de la licitación de la basura se ocupa mayoría calificada por ley, 10 votos. El bloque azul tiene ocho regidores, más el síndico Luis Ernesto Ayala y el priísta Chuy Vázquez. Si no está por motivos de salud Jorge Cabrera son nueve, pero el Alcalde -que en un principio se excusó de intervenir- sí votará pues Promali, en la que tiene un pariente político, no es parte de la decisión.



*ONCE PARA VOTAR



Con los votos de los priístas Norma López y Chava Ramírez no cuentan. Carlos Medina desde hace rato se excusó por su relación de amistad con el mero mero de Red Recolector y no irá a la sesión. El verde Sergio Contreras revisaba ayer el dictamen pero su voto será a favor. Ya cuentan con once.

***SERGIO Y JOSÉ LUIS



Los que hicieron equipo ahora fueron los regidores del PVEM y PAN, Sergio Contreras y José Luis Manrique, respectivamente, quienes presentaron ayer en sesión de Ayuntamiento una propuesta para solicitar una comisión especial enfocada a la actualización reglamentaria.



*COMISIÓN ESPECIAL



Y es que aunque la Comisión de Gobierno, Régimen Interno y Seguridad Pública, que preside el síndico del PAN, Luis Ernesto Ayala, es responsable de las reformas reglamentarias, la queja de propios y extraños es que las iniciativas se rezagan. Por eso la propuesta de dos jóvenes abogados, uno ex diputado y otro ex secretario de Ayuntamiento, para formar oootra comisión que sólo atienda eso.



*REVISAR REGLAMENTOS



Se plantea asumir el trabajo en materia de reglamentos que también está en las distintas comisiones y de manera coordinada con éstas analizar y proponer las reformas necesarias. Entre los pendientes está el Código Urbano, el Reglamento Interior de la Administración, el de Estacionamientos, Seguridad, etc.

***COMIDILLA LEGISLATIVA



En el Congreso del Estado el debate parlamentario pasó ayer a un segundo plano con la comidilla que se armó porque una captura de pantalla del troll “Tiburcio Melesio” reveló una foto del perfil de Facebook del responsable de Comunicación Social del Grupo Parlamentario del PAN, Martín Diego.



*EL ORIGEN



La polémica se armó cuando Karla Fernández, asesora de la diputada Lupita Velázquez, comentó en redes que “a los padres de familia de esos ‘estudiantes’ michoacanos que bloquearon las vías del tren e incendiaron una camioneta en supuesta protesta, vayan a buscarlos ahorita, no cuando les vuelvan a faltar 43”. El troll respondió que “era así como una asesora del PRI demostraba su insensibilidad”.



*PANTALLAZO



El detalle es que en los comentarios que subió a su cuenta de Twitter el tal “Tiburcio Melesio” incluye una captura de pantalla de lo que había escrito en su Face la asesora tricolor y directora del portal Living&Travel -de noticias sobre turismo- y abajo está la foto de perfil de Martín Diego y el espacio de “escribe un comentario”. Lo que a todos nos aparece cuando consultamos el perfil de otra persona.



*YO NO FUI



El funcionario legislativo, muchos años periodista, lo negó todo. Asegura que su foto está truqueada y a las 13:49 p.m. estaba en plena sesión del Congreso del Estado, que sus comentarios siempre han sido de frente y nunca se ha escondido ni antes en los medios y tampoco ahora, que a quien se sintió ofendida le tiene respeto y aprecio, que no tiene tiempo para eso con toda la chamba y que habrá de denunciarlo.



*CONTRA DIEGO



Los comentarios de ese troll eran contra periodistas y legisladores pero también alcanzan al secretario de Desarrollo Social y ‘delfín’ azul a la candidatura a Gobernador en 2018, Diego Sinhué Rodríguez y su programa Impulso Social. Aquí uno de los tuits: “¡Cuánta violencia en el país! Lo bueno es que en Guanajuato ya se recompuso el tejido social ¿verdad @miguelmarquezm y @diegosinhue?”. Upps...



*QUE SE ACLARE



El jefe de Martín Diego, el pastor de los diputados locales del PAN y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Éctor Jaime Ramírez Barba, dijo ayer por la noche que del tema no sabía, que se hablara con su colaborador. A ellos dos y a todos conviene que este asunto se aclare pronto. Atentos.

***MARGARITA ARMA FORO



El equipo de la suspirante a la candidatura presidencial del PAN, Margarita Zavala, prepara para mañana sábado un foro estatal de su red de exfuncionarios en su oficina de #Yo con México en Irapuato. El fin es discutir propuestas de políticas públicas que tengan impacto en la región.



*USABIAGA, EMILIO, ALCÁNTARA



Lo encabeza el exsecretario de Agricultura federal con Vicente Fox, y hasta hace poco funcionario del gabinete de Miguel Márquez, don Javier Usabiaga. También estarán el exgobernador de Jalisco, Emilio González; el exprocurador de Justicia en Guanajuato y extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara; y la diputada federal leonesa Mayra Enríquez.