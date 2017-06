Repunta venta de vehículos

Las ventas de autos en Guanajuato comienzan a tomar velocidad, así lo marca el 31.3% con el que el estado rebasa el promedio nacional.



Durante mayo se vendieron 5 mil 045 unidades en el estado, cifra que supera la media nacional por 1,204 unidades, ya que en promedio, la venta es de 3 mil 841 vehículos en el país.



En México se vendieron 122 mil 917 autos el año pasado, la participación de Guanajuato representa el 4% del total, ubicándose en el sexto lugar nacional, dijo Arturo González Palomino, titular de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores del estado de Guanajuato (AMDA).



En comparación con los registros de abril, las ventas están 5.9% por arriba.



En la presentación del informe de ventas, el titular de AMDA denunció la tolerancia por parte de autoridades ante la ilegalidad de autos de importación llamados ‘chocolate’.



González Palomino estimó que para el cierre de 2017, en el país se habrán quedado 170 vehículos ilegales.



“Esto pasa por la tolerancia a la ilegalidad por parte de las autoridades, por no querer enfrentase con asociaciones”.



Guanajuato se ubica entre los primeros cinco estados con un ingreso estimado para este año de 5 mil a 8 mil vehículos que se van a sumar al parque vehicular.



En 2001, el impacto en ventas por el ingreso de autos ilegales era del 50%, pero con el panorama actual el impacto es del 5%.



“Estos autos (chocolate), no se puede verificar, asegurar, tenerlo en regla, y esto contrasta con la exigencia para el resto de la población. Los propietarios no pagan impuestos, afectando al mercado interno y a las distribuidoras”.