El error de la 'Chapodiputada' que la llevó a la cárcel

Francisco Verdugo, abogado de Lucero Guadalupe Sánchez, mejor conocida como la "Chapodiputada", informó que su clienta no le notificó sus intenciones de ir a Estados Unidos, por lo que calificó la acción como "un error de su parte".



En entrevista con Luis Cárdenas de MVS, Verdugo señaló que hasta el momento desconoce las condiciones de la detenida, debido a que no ha podido tener comunicación con abogados en Estados Unidos, y tampoco se ha podido comunicar a la corte para tener alguna información.



Aseguró que en poco tiempo tendrá una reunión con los familiares de Sánchez para viajar a San Diego con el fin de obtener alguna información.



"Sólo puedo asegurar que ella ha de estar desesperada ya que habíamos tenido una reunión hace como 10 días en mi oficina, donde ella me externó la preocupación que tenía por las amenazas constantes que le llegaban; amenazas que ya estaban desde que estaba en el proceso de desafuero; sin embargo, no las quiso hacer públicas", señaló.



Debido a las amenazas, el abogado mencionó que su clienta le había solicitado empezaran a gestionar alguna protección para sus hijos en el territorio norteamericano y quería realizar un trámite para refugiarse en Estados Unidos como perseguida política de México.



"Ella se sentía agobiada por las amenazas que no sabemos de dónde vienen, también se sentía presionada, incluso, por el Gobierno mexicano. En los tribunales hemos tenido una serie de problemas que no concuerdan con la realidad jurídica", señaló.



Verdugo reconoció que Lucero Sánchez no le notificó a su grupo de abogados sobre sus intenciones de salir del país, pero ya le habían aconsejado que no saliera, además de ser una de las imposiciones que tenía por parte del juez tercero del distrito de Toluca, Estado de México.



"Fue un error que haya pedido asilo en Estados Unidos, a nosotros como defensa no nos avisó y eso no lo habíamos acordado (...) No sabemos que haya pasado en ese lapso. Por eso queremos tener contacto con ella, para saber qué fue lo que pasó", aseveró Verdugo.



Lucero Sánchez fue aprehendida el pasado 21 de junio en San Diego, California, cuando intentó pedir asilo político, pero las autoridades se percataron que era requerida por la justicia.



Ante la corte federal de Estados Unidos fue acusada por el delito de conspiración por su presunta colaboración para la introducción de cocaína a territorio estadounidense y "lavado" de dinero, acusación que viene desde el 2012.



Durante la entrevista, Cárdenas le cuestionó al abogado sobre el contexto de vida de la acusada en ese año, en el que aún no ejercía como diputada.



Verdugo señaló que en ese entonces Sánchez había quedado viuda, ya que su esposo había sido asesinado, además, se encontraba estudiando Criminalística y realizaba actividades de tipo "servicio social" en las comunidades en compañía de otras compañeras.



Señaló que su hermana Carolina Sánchez López, quien también es mencionada en la investigación, fue asesinada por su esposo, quien ya está pagando su condena en Culiacán, por lo que reconoció que su clienta Lucero ha estado rodeada por situaciones de conflicto.