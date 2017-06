La Reina Isabel II, denunciada por no usar el cinturón de seguridad

Ni la reina Isabel de Inglaterra se salva de ser captada infringiendo la ley. Una llamada anónima al 999, número de emergencias británico, denunció que la monarca y el heredero al trono, su hijo Carlos, iban en el coche sin cinturón de seguridad.



La infracción ocurrió el miércoles pasado mientras la familia real se dirigía del Palacio de Buckingham al Parlamento británico. La policía de West Yorkshire confirmó el incidente con un tuit y añadió que al no ser una emergencia, la llamada no tuvo que haberse realizado al 999. “Hemos recibido una llamada que reporta que la reina no está utilizando el cinturón de seguridad”, dice el mensaje en la Red.



Según las leyes civiles y criminales británicas, la reina no puede ser sometida a estos procesos, por lo que no recibirá ninguna multa. La oficina de prensa real no ha querido dar declaraciones al respecto, sin embargo en la página oficial de la familia real un mensaje hace alusión al tema. “La reina es muy cuidadosa y siempre se asegura que todas sus actividades personales se lleven a cabo bajo el estricto cumplimiento de las leyes”.



El incidente ocurrió el día en que el duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, fuera hospitalizado por una infección derivaba de un problema médico previo.



Felipe de Edimburgo abandonó este jueves el hospital King Edward VII de Londres, donde ingresó el martes como "medida de precaución". El príncipe Felipe, de 96 años, no pudo acompañar a Isabel II al Parlamento, donde la jefa de Estado leyó el llamado "Discurso de la Reina", el programa legislativo del Gobierno de la primera ministra británica, la conservadora Theresa May.



Fue justo cuando se dirigía a pronunciar su discurso cuando fue pillada por un anónimo que no titubeó en denunciar la falta.