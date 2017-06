Aplican en Celaya medidas obsoletas

Ciudades importantes a nivel mundial y en la República Mexicana han eliminado, durante los últimos años, multas contra los ciclistas que no porten el casco protector.





Esto contrasta con el nuevo Reglamento de Tránsito y Policía Vial que entró en vigor hacer un par de semanas en Celaya que indica el uso obligatorio del casco y en caso de no portarlo multas de hasta 377 pesos.





Por ejemplo, el Reglamento de Tránsito en la Ciudad de México, no contempla ningún tipo de multa económica para los ciclistas, más que una sanción verbal por parte de un agente de vialidad, en caso de usar el celular o circular en las banquetas.





El auge del ciclismo urbano en la capital del país, ha impulsado la creación de colectivos ciclistas quienes han promovido la derogación de normativas que afecten la economía del ciclista.





En cambio, en Monterrey el nuevo reglamento de tránsito homologado, que entró en vigor desde el año pasado, sí contempla multas para ciclistas, como para aquellos que no porten luces intermitentes o que invadan los carriles para automovilistas, sin embargo no incluye sanciones en caso de no portar casco protector.





En Jalisco, el año pasado el Congreso del Estado impulso la denominada ‘Bici Ley’ con la que se busca darle mayor seguridad a los ciclistas, aumentando multas económicas a automovilistas y descartando por completo las sanciones económicas a ciclistas, sino campañas de sensibilización, tanto para ciclistas como automovilistas para respetar las nuevas normas de movilidad.





En varios países, el uso obligatorio del caso es exclusivo para menores de edad, por ejemplo en España, donde desde 2014, los ciclistas menores de 16 años deben portar en cualquier vía del país ibérico.





Situación similar sucede en varios estados de Estados Unidos o en países nórdicos, donde el uso de la bicicleta es mayor que al del automóvil, como Suecia, Dinamarca o Noruega.