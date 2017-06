Inseguridad en Guanajuato

Ya se fueron, desde hace años, aquellos tiempos en los que en Guanajuato, disfrutábamos de paz y tranquilidad. Algún crimen que ocurría era todo un suceso y excepción, que ahora se ha vuelto cotidianidad. Lo que antes ocurría muy de vez en cuando, ahora ya son noticias diarias…por desgracia.

Lo que sembramos, hace tiempo, ahora estamos cosechando. A lo que no le dimos importancia, ahora nos damos cuenta, con estupor, que es lo más importante: los Valores Morales. El pragmatismo neoliberal, que concentra la riqueza en unas cuantas manos, es otra causal de lo que ocurre ahora. Desde hace más de 40 años nuestros gobiernos han trabajado para que unos cuantos se apropien de la riqueza que es de todos. Y han hecho su trabajo tan bien, que ahora vemos, incrédulos, que una docena de familias son dueñas de más del 50% de la riqueza que pertenece a todos.

Esta enorme y criminal desigualdad social ha permitido que muchos vean, como único camino para prosperar, ser parte de la delincuencia organizada para extorsionar, traficar con droga, ser huachicoleros o robar la gasolina en tomas clandestinas en los ductos de gasolina de Pemex. A propósito de esto, es tiempo que el gobierno panista de Guanajuato, asuma su responsabilidad y reconozca que no está cumpliendo con el mandato ciudadano de ofrecerle mayor seguridad. En relación al robo de gasolina, la Suprema Corte acaba de dictaminar que las “ordeñas” de gasolina, se deben a la inseguridad que debe frenar la autoridad guanajuatense. Esto se debe a un derrame de gasolina que ocurrió en Silao en el año 2014, derivado de la toma clandestina de gasolina y que ocasionaron un daño ecológico, del cual se quería hacer responsable a Pemex, por lo que ésta se amparó.

A propósito de esto, ¿sabía usted estimado lector, que nuestro estado es en donde hay más tomas clandestinas de gasolina con 659? Puebla, en donde últimamente se habla mucho de la venta de gasolina a las orillas de las carreteras, tiene 460 y Veracruz 413. Esta cifra que voy a dar, en relación al robo de gasolina, es de no creerse. Según cifras de Pemex, hay un robo de 5.5 millones de litros diarios en todo el país, por ordeña, robo a pipas o en gasolineras. Hagan lo que hagan, este robo va a continuar si no se frena a fondo el problema estructural de México que es la desigualdad social. De ninguna manera se trata de justificar estos robos que se deben combatir, pero hay que reconocer que, aquellos que por necesidad roban este líquido, es debido a sus difíciles condiciones de vida. Esta es una forma de apropiarse de lo que dice el gobierno de que el petróleo y los derivados de éste, son nuestros. Debido a que no se refleja en el precio de la gasolina este hecho, entonces el robo y la venta clandestina de gasolina resultan redituables. Si se baja el precio a la mitad el litro del combustible, entonces ya no sería redituable el robo y al bajar este, Pemex no perdería los 5.5 millones de litros diarios y con esto compensaría el bajo precio y todos ganaríamos, incluyendo quienes roban el combustible por necesidad, porque al bajar el precio pueden transportar sus productos agrícolas o servicios a bajo costo y esto elevaría su nivel de vida y en general el de la población. ¿No lo cree, estimado lector?

POSDATA UNO.- El fraude electoral en el Estado de México es un hecho. Si por complicidades entre el gobierno y las autoridades electorales, terminan por darle el triunfo a Del Mazo, candidato priísta (todavía no tiene la constancia de mayoría electoral) sería un triunfo pírrico del Pri, un descrédito para este partido y no tendría ninguna autoridad moral el entrante gobernador. Sería un gobernador de facto, pero sin legitimad ante el pueblo y, por lo tanto, no sería respetado. Un gobierno sin legitimidad nace muerto, sin perspectivas y sin futuro que lo único que puede hacer es robar, pero no, servir a la ciudadanía.

Los morenistas no se deben dejar. Delfina Gómez la candidata de ese partido debe luchar para evitar esa imposición. Le debe a la ciudadanía que votó por ella, esta lucha social. No deben imponerse los intereses políticos y económicos de unos cuantos, por los de los supremos intereses del pueblo. Los priístas y Peña Nieto le apuestan a la apatía del pueblo, al olvido y al desaliento de él, para imponer este falso triunfo. Este es el fiel ejemplo de la perversión del poder y la corrupción. La política en lugar de ser la más noble tarea de servicio a los demás, se corrompe y se convierte en una pérfida herramienta para robar, del erario público, impunemente… De aquí nace el clima de violencia y corrupción en el que vivimos.

POSDATA DOS.- Los valores morales tan menospreciados, se han convertido en la ÚNICA vía para salir de esta terrible situación en la que vivimos. No hay de otra, o lo hacemos o perecemos. Todavía tenemos opción. Llegará el momento, si continuamos así, que no habrá opciones.

