Conocer a quién se enfrenta, clave para echar al PAN del poder…

¿Cómo ha sido posible, que a pesar de su casi nulo oficio político y de los pobres perfiles en buena parte de sus cuadros, los panistas se hayan encaramado y eternizado en el poder?

En este artículo intentaré responder a esta álgida pregunta…

Más allá de los lugares comunes que refieren coyunturas específicas de la llegada del PAN al poder político en Guanajuato, como el “ramonazo” que les obsequió la gubernatura en 1991, o los famosos “errores de diciembre” cuyo descontento social provocado permitió a Vicente Fox ganar los comicios extraordinarios en 1995, la explicación es mucho más compleja.

Pero el hilo conductor de cualquier explicación a este muy peculiar fenómeno, esto es, la presencia persistente de la ultra derecha política en Guanajuato, entidad de anterior y larga tradición liberal, está precisamente en mostrar los intríngulis de esa ultra derecha esbozada.

Y es que en realidad el PAN ya no es el PAN que conocimos; pues durante las dos últimas décadas del siglo pasado, este partido fue colonizado primero y secuestrado después, en frio cálculo, por miembros de una fantasmagórica cofradía de adscripción confesional denominada “el Yunque”.

Y es que esta obscura cofradía de propósitos más bien desconocidos, tiene una gran capacidad para mimetizarse en los ambientes ya colonizados; y en su verticalismo y obsecuencia ciega de sus miembros está una clave de su éxito, y la explicación de su prolongada estadía en el poder.

Y es que muchos adversarios al PAN no saben o no creen, sobre la existencia del “Yunque”; pero sobre todo no saben lo que esta su ignorancia o incredulidad les ha implicado, esto es, las grandes desventajas inherentes que les representa un adversario difuso pero de efectiva y coordinada actuación.

Y a esto, se abona la actitud silente de las altas clerecías de la iglesia católica local, no obstante a la expresa condena que ésta hace a cualquiera de sus miembros, de participar en agrupaciones secretas de esta precisa catadura.

Así pues, en desenmascarar a los yunquistas haciéndolos visibles en sus consignas o propósito, estaría cualquier inicio de enfrentamiento cierto ante ellos.

No son particularmente duchos en política, más bien lo contrario; pero sus “capacidades” son otras; se valen del sigilo, la mentira y las sombras para utilizar y manipular instituciones y personas.

Por otra parte están los avatares de un PRI derrotado, dentro de su muy prolongado ayuno de poder; situación que fue de inicio imprevista y para la cual no estaban preparados, y cuya posterior sumisión a los gobiernos panistas, le ha servido a algunos pocos perjuros para promover sus plurinominales carreras políticas.

Además la hipótesis de que el propio PRI local pudiese estar ya colonizado por ellos, resulta bastante plausible; pues explicaría la conducta de esos pocos aprovechados.

Así pues, Guanajuato en el peor de los mundos; infectado en su ámbito e instituciones públicas por un grupúsculo con ocultas intenciones; marcado por la abierta traición de sus formales adversarios; y con los genuinos opositores sufriendo chantajes y siendo marginados.

Pero quizás lo más ominoso de todo este avieso statu quo, corresponda a la sujeción del interés general a intereses que no conocemos; a intereses que sólo se expresan sobre planos de la extrema conveniencia de quienes nos han gobernado ya por mucho tiempo.

@inigorota