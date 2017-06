El tlacuache lunático

¡Saludos imaginativos! El libro relata siete cuentos, uno diferente para cada día de la semana. La literatura infantil está escrita siempre con una dosis alta de fantasía e imaginación. También es traviesa, por eso el niño se contagia y empieza a soñar, en algunas ocasiones despierto. Es la infraestructura básica para que cuando adulto se desenvuelva como innovador, como inventor, como descubridor, como ingeniero, porque está desarrollando su ingenio. Leamos: “Éste era un tlacuache no muy feliz. Ser un tlacuache gordo o un tlacuache tonto no es ningún problema cuando vemos a los puercos o a las zonzas lagartijas tumbadas bajo el sol; pero por ser tlacuache y ser chaparro… Ése era el problema del tlacuache de este cuento. Su estatura de chilaquil hacía que lo saludaran siempre con un: -¡Hola, tlacuachito!-. Nuestro amigo quería crecer, usar sombrero negro y que le dijeran: -¡Buenos días, licenciado tlacuache!-. Una tarde el tlacuache iba muy pensativo, pisando las hojas secas, cuando de pronto alzó la vista. Al hacerlo sus ojitos se iluminaron como dos lentejuelas…Había descubierto a la luna, que parecía navegar como una barca en la mar de la noche. Entonces el tlacuache pensó: “Si yo pudiera alcanzar la luna, sería un tlacuache importante”, y acto seguido se levantó sobre sus patitas traseras y, equilibrándose con la gruesa cola empezó a saltar, pero no, no pudo alcanzar la luna. Entonces dijo: “Lo que me hace falta es una silla”, así que encontró una, se subió en ella y comenzó a brincar nuevamente. Tampoco esta vez pudo, y pensó: “Lo que necesito es una escalera”, y cuando la halló, subió en ella y se estiró y dio un saltito…pero ¡CUAS!, se cayó contra el piso. Al levantarse, el pequeño tlacuache sacudió el polvo de su barriga y sobó una de sus rodillitas lastimadas. Fue cuando descubrió un árbol muy alto. -¡Eso es!, se dijo, “hay que llegar hasta la punta de ese pino”; y el tlacuache trepó por el tronco, y trepó, y trepó hasta la última de sus ramas, desde donde dio un brinco más… ¡y quedó colgado de uno de los cuernos de la luna! Por fin lo había logrado. Entonces el tlacuache enroscó la cola en el otro cuerno de la luna y se recostó en ella como si fuera una hamaca. ¡Ah, que comodidad estar allá arriba descansando! Pero el tlacuache extendió una uñita y comenzó a rascar aquella superficie… una hora después el tlacuache regresó a casa. Al entrar, su mamá le dijo: -Vaya, por fin llegas, tlacuachito. -Me podrías decir “don tlacuache”, mamá. ¿No se nota? -¿No se nota qué, hijo? -preguntó ella sonriendo. -Que me subí a la luna- anunció el pequeño. Doña Tlacuacha miró a su hijo con extrañeza. -No, hijo. No se te nota- le respondió-: sólo los raspones en las rodillas. -Ay, mamá- dijo molesto el tlacuache-. ¿Es que nunca podré ser grande? Doña Tlacuacha abrazó a su hijo y después lanzó un vistazo a través de la ventana. En el parque, en ese momento, muchos enamorados también volteaban hacia el cielo, y al no encontrar la luna, suspiraban. Los perros también, en las azoteas, en vez de ladrar, suspiraban. Y las ranas en los estanques, en vez de croar, suspiraban. -Qué raro- comentó doña Tlacuacha-, no veo la luna en el cielo. -Claro que no, mamá- explicó su hijo-. Me la comí hace rato. La madre del tlacuache lo miró sorprendida: -¿Te la comiste?-preguntó. -Sí, mamá, pero creo que me hizo daño- el tlacuache comenzó a sobarse la panza. -¿Y, a que sabía, hijo? -chistoso, mamá. Un poco a queso, un poco a dulce de coco… Pero, ¡ay, mi pancita!, me duele, mamá- comenzó a quejarse el pequeño. Doña Tlacuacha, alarmada por la enfermedad de su hijo, lo cargó hasta el consultorio del doctor armadillo.” ¿Qué le sucederá a nuestro pequeño amigo? Nos leeremos hasta la próxima. Y el pilón filosófico: “No siempre podemos construir el futuro de nuestra juventud, pero podemos construir nuestros jóvenes para el futuro”. Franklin D. Roosevelt.

FICHA TÉCNICA



TÍTULO: El tlacuache lunático.



AUTOR: David Martín del Campo.



EDITORIAL: Alfaguara.



PRECIO: $130.00



CAPTURISTA: Aideé Altamirano.