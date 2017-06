ESPIAR EN MÉXICO

Esta semana que acaba de terminar, ocupó las primeras planas de los periódicos y las pláticas interminables de los periodistas, el tema del espionaje en nuestro país, debido a la nota periodista publicada en el N.Y times de los EU, uno de los periódicos con más lectores del mundo. Lo que debemos tomar en cuenta, es: si la noticia se publica en un diario de México, de alguna manera es tomada en cuenta, pero otra repercusión muy distinta tiene dicha noticia, si es publicada en un diario de los Estados Unidos, como es el caso que sucedió, insisto con el tema de espionaje referido a nuestro país. El sistema seguido por el gobierno mexicano, es ampliamente descrito por Internet en el periódico Univisión, al que haré referencia. El software es vendido por una empresa israelí, con la condición de que no se use para espiar a particulares, pero que el caso de nuestro país, existen fundadas sospechas, de que nuestro gobierno lo ha utilizado para espiar cuando menos a 16 periodistas y activistas, que nada tienen que ver con el gobierno y que aparentemente son considerados como enemigos del mismo, aun cuando no lo sean. El sistema se instala de manera automática en el celular o en la computadora de la persona que pretende ser espiada: La persona aludida recibe un mensaje SMS en su teléfono con un texto falso, con información sobre los intereses de la víctima que en ocasiones pueden contener los nombres de algunos familiares o bien el nombre propio. Cuando el usuario da click al enlace, el navegador entra a uno de los sitios de NSO Group, -la empresa Israelí que fabrica él software- y automáticamente se instala Pegasus, que así se llama el programa. Una vez instalado, se tiene capacidad de leer los mensajes del usuario, los correos electrónicos, escuchar las llamadas y acceder en pocas palabras al historial del navegador. Por eso se recomienda no acceder a los mensajes, de los que no está seguro de la fuente del mismo. En días pasados, varias organizaciones acusaron a las autoridades federales, de espiar cuando menos al número de personas antes citadas, entre ellas a Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola. El software aludido tiene un costo muy elevado, pues según declaraciones de NY Times, el gobierno tiene que pagar la cantidad de 650,000 dólares por espiar a 10 personas, es decir 65,000 por cada persona investigada, de ahí que se supone que se ha hecho mal uso de los recursos o parte de los mismos, ya que la inversión total en dicho rubro, hecho por varias instituciones de gobierno mexicano, asciende a 80 millones dólares a lo largo de varios años. El gobierno mexicano niega rotundamente que el software sea utilizado en contra de particulares y que sólo se ha utilizado para combatir el crimen organizado, haciendo mención Enrique Peña Nieto -como mera justificación- que el mismo se ha sentido espiado, en contra de lo que afirman estas organizaciones, quienes han acusado al propio gobierno federal, contraviniendo la propia ley federal de México, que establece que sólo mediante la orden de un juez, una persona puede ser vigilada. Son tres las instituciones de México que cuentan y han utilizado dicho software, entre ellas la Procuraduría de la república, que se convierte en juez y parte del proceso, pues es ante ella que se debería en todo caso presentar la denuncia y lo más seguro es que no vaya a pasar nada, como siempre sucede aquí en México. Asimismo, la Secretaría de la Defensa y el CISEN, han adquirido dicho programa. De lo que debemos de estar conscientes, es que el espionaje desde siempre ha existido y en todos los países, sólo que ahora se pone en evidencia el mismo, a través de las notas o comentarios periodísticos. Para muestra creo que basta un botón: refiere el periódico El Financiero del viernes pasado que Alemania espió a la casa blanca durante años, según dice el periódico alemán, Der Spiegel lo que fue informado en ese país, el jueves pasado. Narra dicho periódico que los servicios alemanes de inteligencia, espiaron durante varios años a varias empresas y administraciones de estados unidos, entre ellas la casa blanca. Ahora lo que si declara, Angela Merkel canciller de Alemania, es que el espionaje entre amigos y países, no está bien en absoluto y que se deben eliminar ese tipo de prácticas, lo que está por verse. De lo que si estamos seguros como ya lo he dicho, es que esta noticia pasará a la historia en pocos días y no se hará nada al respecto.