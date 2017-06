Jesús tiene para todos…

Sábado 12° Ordinario. Mt 8,5-17

~ Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: “Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos”. Jesús le respondió: “yo iré a curarlo”. Replicó el centurión: “Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a éste: Vete, y va; y a otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace”. Al oír esto Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: “les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los Cielos, mientras que los hijos del Reino serán echados a las tinieblas de fuera; allí será el llanto y el rechinar de dientes”. Entonces dijo Jesús al centurión: “Anda, que te suceda como has creído”. Y en aquella misma hora sanó el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó; y se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados; él expulsó a los espíritus con una palabra, y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías: Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. ~



El centurión romano, era considerado como pagano, impuro, un no judío. No fue sencillo para quienes estaban allí, escuchar que este miembro del ejército extranjero invasor, pidiera a Jesús un milagro, y mucho menos atestiguar que se lo concediera.



En el centro de este evangelio se encuentra la clave para que el milagro aconteciera: la fe y la humildad del centurión. Aunque Jesús decidió desde el inicio de su ministerio, abrir el evangelio a los no judíos, esta curación marca su gran proyecto de abrir la puerta del Reino a los paganos.



Recojamos de este texto la Buena noticia: La salvación de Jesús no reconoce fronteras entre personas o pueblos. Nadie puede hacer exclusiva la salvación, ésta es universal.



La curación a distancia, contrasta con la poca fe de Israel y abre a la comprensión de la manera sacramental en que Dios actúa.



En casa de Pedro, su suegra representa al grupo de quienes profesan un mesianismo real. Representa a quienes esperaban un Mesías juez que castigaría malvados y pecadores; y mantendría la distancia de los pueblos paganos. Esa es su enfermedad, su fiebre. Y si se encuentra así, no puede servir en las cosas del Reino. Jesús la libera de su mentalidad nacionalista violenta, y la abre al servicio y a la experiencia más íntima del amor.



Si en ocasiones nos descubrimos, con fiebre, cerrados al proyecto de Jesús, veamos de reojo al centurión de este Evangelio, preguntémonos ¿Qué lleva a un hombre tan lejano a buscar el don de vida en Jesús? y valoremos lo que tenemos. Abramos nuestra mente a la reconciliación y salvación que Jesús nos trae, todos cabemos, bastan dos cosas: fe y humildad. Cuando vallamos a Misa y digamos las palabras: No soy digno de que entres en mi casa, recordemos que las inventó este centurión pagano, y que le nacieron del corazón; a partir de ahora digámoslas con el gozo de saber que Jesús tiene para todos.



Oración:

Señor Jesús, gracias por el don de mi fe; por mucho tiempo pensé que era una fe grande. Al escuchar este Evangelio, comprendí que me falta mucho. Abre mi corazón y mi entendimiento, para pedirte como lo hizo el centurión. Ayúdame a dar un paso atrás respecto de mi relación contigo, y a decir con sinceridad: no soy digno de que entres en mi casa, para valorar la grande riqueza que me has dado y colaborar en tu proyecto universal de salvación.



Permite que junto con los míos, gocemos de ver conversiones a tu Reino y participemos en compartir tu vida y tu amor. Amén.