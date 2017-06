Honra Paris Jackson a su papá Michael

Paris Jackson honró con un tatuaje a su padre, Michael Jackson, justo un día antes que se cumplan 8 años del fallecimiento del cantante

"Applehead", dice la marca con tinta en letras cursivas que la modelo, de 19 años, se hizo en el empeine del pie izquierdo.

La palabra era un apodo cariñoso con el cual, las personas cercanas, se referían al "Rey del Pop".

"En cada paso que doy, tú levantas mi pie y me guías hacia adelante. Te amo", escribió Paris junto a la captura que publicó este viernes para presumir su nuevo tatuaje.

with every step i take, you lift my foot and guide me forward. love you Una publicación compartida de Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) el 23 de Jun de 2017 a la(s) 6:44 PDT

Hace apenas una semana, la también actriz respondió en con clips en la red social a aquellos que la critican por tener muchos tatuajes.

"No voy a hablar acerca de mí y la gente que me conoce y con la que estoy relacionada. Esto es para la gente que no acepta cómo soy y lo que hago", declaró.

"Sí, ya lo sé. A todos ustedes no le gustan los tatuajes, a ustedes no les gustan las blasfemias, no les gusta... mi espíritu libre, mi honestidad y cómo soy una chica joven y creen que debería estar callada", reclamó.

Entonces insistió que ella estaba haciendo todo lo posible por llevar una vida decente y ser una ejemplo para los más jóvenes.

Paris y su hermano, Prince, tienen numerosos tatuajes en honor a su padre. En abril, Prince, de 20 años, reveló su más reciente tatuaje, un Michael Jackson con alas de ángel bailando, en su pierna.