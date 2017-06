Se enreda en nuevo escándalo Camila Sodi

La actriz Camila Sodi está en medio de la polémica por una imagen de su visita a Hierve el Agua, Oaxaca, que publicó en redes sociales.



Sodi subió la imagen al estilo de un meme, donde en la expectativa aparece ella sola en el paradisíaco lugar, pero de inmediato, en la realidad, está ella con un par de turistas. Por esa imagen es que recibió comentarios negativos de sus seguidores. Esta no es la primera vez que Camila Sodi está en medio de la controversia, pues también lo más sonado fue su fugaz historia de amor con el futbolista Javier "Chicharito" Hernández.



La sobrina de Thalía y de Laura Zapata comenzó una relación con el seleccionado nacional en febrero. La noticia comenzó cuando fueron vistos en una romántica cita en París. Sin embargo, los primeros días de abril, se dio cuenta del rompimiento de la pareja. Camila reveló que no pudieron continuar su relación ya que la presión mediática fue un factor muy importante.



"Fue demasiada presión de los medios no pudimos, estábamos en una relación a distancia y fue demasiado. Mucho escarnio, mucha cosa encima de algo muy bonito, mucha cosa fea que no tenía que ver con nosotros", dijo.



A finales de abril la ex esposa de Diego Luna compartió unas imágenes sensuales donde aparecía en bikini y mostraba sus aptitudes en la natación. Esa no fue la primera ocasión que la actriz calentó los ánimos de sus seguidores de Instagram, pues a unos días de Navidad subió una imagen con el torso desnudo.



Los usuarios de la red social aplaudieron su belleza y hasta de sus lunares hablaron. A su regreso a la televisión en 2015, la actriz dijo que no quería que sus hijos crecieran pensando que la televisión es lo máximo y que prefería que los pequeños no se confundieran por sus actuaciones.

Una publicación compartida de Camila Sodi (@camilasodi_) el 18 de Jun de 2017 a la(s) 10:18 PDT