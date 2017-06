Firman autógrafos gladiadores

Con la intensión de acercar a los luchadores a su público, Generación XXI realizó una firma de autógrafos con gladiadores que se presentaran en la función del próximo 3 de julio en las instalaciones del Gimnasio Municipal.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de Jalapeños Botana & Grill, entre aplausos fueron recibidos los luchadores; Lady Apache, L.A. Park, Hijo de L.A. Park, Ultraman J., Angelus Fly , Dr. Polux Jr. y Ángel o Demonio.

Chicos y grandes quedaron fascinados por convivir con sus ídolos y aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo.

Por su parte el promotor; Gerardo Landeros Mendiola refirió que el evento es para que las familias conozcan a su ídolo de la lucha libre.

“La intensión es que le gente venga a divertirse, vamos a tener firma de autógrafos, convivencia con la gentes, sorpresas y oportunidad de que se tomen la fotografía con los luchadores” explicaron los organizadores.

Explicó que el objetivo es presentar carteles con reconocidos luchadores en revivir esas luchas libres tradicionales, con rivalidades de verdad,

Además dio a conocer el cartel para la Función de Lucha Libre del 3 Julio, por primera ocasión en Irapuato vivirá una Lucha en Jaula de Familias entre los gladiadores; L.A. Park e Hijo de L.A. Park contra Dr. Wagner Jr. e Hijo de Dr. Wagner se enfrentaran también ante Damián 666 y Bestia 666, completando el duelo Silver King y Silver King Jr.

También habrá una función de cabellera vs cabellera modalidad sorpresa entre Ángel o Demonio vs Angelus Fly.

En la lucha de locura se enfrentaran Trauma I, Trauma II y Dr. Polux Jr. vs Extreme Tiger, Rey Horuz y Murcielago Plateado.

Keira y Lady Maravilla vs Vengador y Castigador, se medirán en la lucha de parejas.

Habrá otras dos luchas, por lo que invitó a la gente a no perderse de esta espectacular función que ha preparado Generación XXI para la afición de Irapuato.