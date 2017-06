Critican resultados de la Policía Federal

El incremento de la inseguridad y el crecimiento exponencial de los homicidios dolosos, evidencian que la autoridad federal ha sido omisa e incluso ausente para controlar la situación, señaló Juan Miguel Alcántara Soria, ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



Destacó que preocupa que según cifras del Secretariado, el mes de mayo fue en el que más homicidios se cometieron, con estadísticas que no se habían visto en el país desde hace 2 décadas, lo que confirma el deterioro de la seguridad.



“La entidad evidencia varias causas de esa inseguridad creciente, por un lado la Federación está muy omisa o casi ausente diría yo de la parte de corresponsabilidad que tiene en la seguridad de Guanajuato”, dijo.



Alcántara Soria puso como ejemplo la poca eficiencia en la Procuraduría General de la República (PGR), que ha judicializado una cantidad menor de carpetas de investigación, lo que a su parecer resulta ridículo.



Lo anterior, dijo el ex funcionario federal, refleja que prácticamente hay una ausencia de trabajo de investigación y presentación de los delitos federales en el Estado.



Asimismo, Alcántara Soria señaló que ante la problemática se deben revisar los proyectos estatales y municipales de prevención de violencia y delincuencia, pues no se les ha puesto el énfasis en la entidad, ya que fueron muy pocos los municipios que registraron proyectos en este sentido.





Gendarmería ‘viene a pasear’

El experto en seguridad refirió que la ausencia y omisión también se constata con las idas y venidas de elementos de la Gendarmería, que llegan sólo a eventos masivos como la Feria de León o el Festival Internacional Cervantino.



“Se pasean unos días por el Estado diciendo que ahora sí van a trabajar permanentemente y la verdad es que son actos meramente de presencia mediática que está haciendo la Gendarmería y la Policía Federal en lo general”, enfatizó.



Por el contrario, reconoció el trabajo que ha hecho el Ejército Mexicano al salir a las calles a bajar incidencias de robos alrededor del canal de Coria en la zona rural y la disminución de robos al tren.