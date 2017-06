Llaman a mejorar salarios para evitar rotación

Los bajos salarios en la industria de Guanajuato han fomentado la rotación de personal, lo que ha obligado a algunas empresas a incrementar las cantidades que pagan para minimizar el impacto, señaló el Diputado Federal del PAN, Erandi Bermúdez Méndez.



En los últimos años, tanto trabajadores como representantes de cámaras y asociaciones han dado a conocer que la rotación de personal es un tema que aún afecta a las empresas.



Indicó que los trabajadores en los que las empresas invierten en capacitar, prefieren buscar mejores condiciones de vida, lo que pueden obtener a través de un salario más digno y por eso se van.



“Efectivamente 800 pesos no es nada. Lo que ha provocado que suban los salarios en estas empresas son los ciudadanos, con la famosa rotación de personal, no es el gobierno ni el legislativo, ni ninguna otra autoridad”, dijo.



Comentó que no es tan fácil que el salario mínimo se incremente, por lo que los gobiernos deben apostar por la capacitación de los obreros, a fin de que estén mejor preparados y puedan acceder a mejores sueldos.



Agregó que los empresarios no pueden escudarse en el salario mínimo y decir que por día pagan más de lo establecido, y reiteró que es necesario contar con mejores condiciones para este sector.