Eufemismos para la despedida de Luis Felipe Pérez

Dentro de mis cuentas daba por comentado en estas guías el libro de cuentos del escritor irapuatense Luis Felipe Pérez, Eufemismos para la despedida. Sin embargo, al revisar los números publicados encontré que estaba muy equivocado. Así, que no dudé en aprovechar este espacio para celebrar la reedición.



Eufemismos es un libro que el tiempo y los lectores podrían consagrar como el espejo de una época, una colección de textos que surgen del retorno a los años juveniles, a la memoria de una ciudad ensimismada en la provincia donde al mismo tiempo se sacude el abanico de la cultura popular, Juan Gabriel, Kevin Arnold y se suspira por los grandes de la literatura, Baudelaire, Joyce o Bolaño.



Un libro que sabe manejar los tonos de la nostalgia al recordar que ya somos lo que éramos, que la juventud se adolece cuando desde la madurez se mira en retrospectiva. Pérez Sánchez excava profundo en los recuerdos y se autocritica con la amargura propia de las gestas clase medieras, inconclusas o marcadas por destinos contingentes o inanes: “Era complicado para nosotros, imposible comprender cualquier cosa. Éramos incapaces de ver algo más allá de la nariz, estábamos imposibilitados a pensar, sólo teníamos sangre y no era devota, buscábamos el desenfreno y atragantarnos de ciudad, de vida;”, confiesa uno de los relatos.



Eufemismos es también una constelación de lugares, homenajes y personajes irapuatenses; el hotel Versalles, la Casa de la Cultura, Raúl Zárate; cantinas que nadie reconocería (el eufemismo ahora es mío) como El Corsario, Los Pavitos, El Recreo y La Norteña.



Hace cuatro años, se presentó la primera edición bajo los auspicios del Nacional Efrén Hernández de Cuento 2012, cuando la marca todavía era premio y no se había transformado en seminario, y la impresión corrió por cuenta de Ediciones La Rana. Ahora regresa bajo el sello El Viajero Inmóvil, y se presentará en Irapuato el próximo 6 de julio, a las 19:00 horas, en la Casa de Cultura de Irapuato, lo que brinda una oportunidad excelente para aquellos que no lo hayan leído todavía, no sólo para comprarlo sino para conversar con el autor y compartir sus nostalgias y sueños.

